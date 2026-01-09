Commemorazione Giuseppe Di Matteo, Russo (FdI): “Vita spezzata in maniera atroce, non bisogna arretrare nella difesa della legalità”

- Pubblicità -

“Nel ricordare Giuseppe Di Matteo, vittima innocente, trent’anni fa, della più feroce violenza mafiosa, esprimo profondo cordoglio e rispetto per una vita spezzata in modo disumano. Giuseppe era “colpevole” soltanto di essere figlio di un uomo che aveva scelto di pentirsi e di stare dalla parte della giustizia e dello Stato”, a dichiararlo Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, intervenuto, insieme al sottosegretario agli Interni Andrea Delmastro e alla presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo, alla commemorazione svoltasi a Custonaci, davanti al murales e nella piazza intitolata al dodicenne che fu tenuto prigioniero per 779 giorni, strangolato e sciolto nell’acido.

Nel corso della cerimonia è stata scoperta una targa intitolata all’agente Giuseppe Montalo, in memoria del suo sacrificio e del suo impegno al servizio dello Stato, ucciso perché aveva intercettato e bloccato uno scambio di pizzini tra mafiosi.

“La tragica vicenda di Giuseppe Di Matteo – ha aggiunto – rappresenta una delle pagine più buie della storia del nostro Paese e continua ancora oggi a interrogare la coscienza civile della Nazione. Ricordare Giuseppe Di Matteo significa rinnovare con determinazione l’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. La sua storia deve restare un monito e un richiamo alla responsabilità collettiva di costruire una società fondata sul rispetto delle regole, sulla tutela dei più deboli e sull’opposizione a ogni forma di mafia. Anche per questo – ha concluso Russo – ho presentato in Senato, come primo firmatario, il ddl sull’apologia del reato di mafia: questo delitto inqualificabile dimostra la violenza della mafia e chi la inneggia deve averne piena contezza”.