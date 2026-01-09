Etna. Barbagallo (PD): “Divieti e sanzioni da stato poliziesco, figuraccia internazionale”

- Pubblicità -

Catania, 9 gennaio 2026 – “L’eruzione dell’Etna giorno dopo giorno sta scemando ma ahimè, la burocrazia siciliana ancora una volta ha offerto il peggio di sé. Per giorni interi la preoccupazione di burocrati e funzionari vari è stata esclusivamente quella di non assumersi nessuna responsabilità e non quella di tutelare la fruizione del vulcano in sicurezza per tutti. Un fronte lavico che procedeva alla velocità di due metri l’ora avrebbe infatti dovuto essere un’occasione straordinaria per turisti, appassionati e curiosi, anche provenienti dall’estero, di potere assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere. Bastava banalmente individuare dei percorsi in sicurezza vigilati costantemente e dei punti di osservazione ad una distanza fissa. Ed invece, questi soloni hanno generato una figuraccia internazionale. Una gestione inadeguata, confusionaria e cervellotica che ha generato anche uno scontro di note stampa tra addetti ai lavori”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito dei divieti a raggiungere il fronte lavico sull’Etna, che hanno portato la Forestale ad identificare e multare decine di persone tra turisti, escursionisti e curiosi.

Infine Barbagallo ha predisposto una interrogazione rivolta al ministro della Protezione Civile e quello dell’Interno per “sapere se ci siano effettivamente state come riportato da alcuni organi di stampa, ingerenze e pressioni – ma anche di che natura e a che titolo – del dipartimento nazionale di Protezione Civile sulla gestione dell’eruzione”.

- Pubblicità -