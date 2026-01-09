Zō Centro culture contemporanee, l’11 gennaio per la rassegna teatrale “AltreScene” il Tolkien decostruito di “Caccia ‘l drago”

- Pubblicità -

Dopo la pausa per le feste di fine anno, il 2026 di “AltreScene”, la rassegna di arti performative dedicata alla drammaturgia contemporanea di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania, riprende domenica 11 gennaio, alle 18, con “Caccia ’l drago”, “fabula in musica” liberamente ispirata all’opera di J.R.R. Tolkien, una produzione della ligure Scarti Centro di produzione teatrale di innovazione di La Spezia e della romana Kataklisma Teatro, con Daniele Timpano unico attore in scena. Lo stesso Timpano cura la regia insieme con Elvira Frosini. Le musiche originali sono di Natale Romolo, scene, costumi, oggetti di Alessandro Ratti e Officina Scenotecnica Gli Scarti, il disegno luci di Marco Fumarola.

“Caccia ’l drago” vuole “strappare le fiabe ai bambini”: è, infatti, una favola decostruita, ironica, disillusa. Un omaggio e una dissacrazione del Tolkien più antimoderno, reinterpretato con sguardo tagliente e linguaggio scenico spiazzante. In una scena astratta ed essenziale, ben poco fiabesca o bambinesca, un attore super-marionetta racconta per l’ennesima volta l’epica (o presunta tale) storia di un tranquillo contadino dell’Inghilterra medievale coinvolto suo malgrado in una caccia al drago. Tra continue divagazioni, ritardi e incidenti che ne minacciano il lineare svolgimento, lo spettacolo è il faticoso tentativo di narrare questa vicenda. Una partitura musicale contemporanea per nulla bambinesca, anzi piuttosto novecentesca, accompagna la narrazione ed anima musicalmente gli impulsi ritmici della parola e del gesto. Un racconto scenico per voce, corpo e musica, fra pianoforte, elettronica, clarinetto e sax; insospettabilmente beckettiano, inevitabilmente divertente.

“Caccia ‘l drago” è uno spettacolo ispirato ad un racconto di Tolkien ma che guarda al Futurismo, al Dadaismo, a Beckett e Joyce, al piglio anarchico di Carmelo Bene ed alla musica contemporanea colta del ‘900. Tolkien non è qui per caso: il Tolkien antimodernista, il professorotto di Oxford, il creatore di mondi e di linguaggi, l’evasore fiscale dalla Modernità viene qui – con arbitrario e violento atto amorevole – spietatamente ricollocato nel contesto culturale e musicale opprimente della modernità; viene tuffato in pieno ‘900 e l’effetto è stridente e soffocante. La Compagnia Frosini/Timpano e Scarti Centro di produzione teatrale di innovazione riprendono (ad oltre 20 anni dalla prima versione auto-prodotta) il monologo di Timpano, che gli valse il premio “Le voci dell’anima – incontri teatrali 2005”, con un nuovo allestimento e una nuova produzione per la scena e per il tempo presenti.



«Due sono i fili conduttori quest’anno di “AltreScene” e il più importante è quello della fiaba ovviamente rivisitata – spiega Pamela Toscano, project manager di Zo e curatrice di “AltreScene” insieme con il direttore artistico Sergio Zinna -. Dopo la “Cenerentola” di Zaches Teatro, lontana dalla sua versione tradizionale, che ha aperto la rassegna, adesso Daniele Timpano in “Caccia ‘l drago” racconta una fiaba ma nella sua maniera ironica parla della figura maschile dell’eroe, di un drago che affligge un villaggio e degli sforzi che vengono fatti per liberarsene».



Biglietto: € 18, prevendita € 17 acquistabile on line su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/eoekby-caccia-l-drago-11th-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets ridotto studenti € 12. Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

