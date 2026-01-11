Serie C, Catania-Cavese 2-0: Di Gennaro e Caturano sbloccano una gara complicata! Tre punti per i rossazzurri

- Pubblicità -

Inizia il cammino al Massimino del 2026 per il Catania di Mimmo Toscano che sfida oggi alle 14.30 la Cavese, sfida valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Rossazzurri in cerca dei tre punti per stare al passo del Benevento, impegnato oggi alle 17.30 a Caserta, mentre i campani ospiti vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta sul Sorrento settimana scorsa. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Cavese 2-0: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: 2-0 PER I ROSSAZZURRI SULLA CAVESE

90+4′ – FVS per un possibile rigore per il Catania

90+2′ – CHIUDE LA GARA IL CATANIA: ROVESCIATA DI CATURANO E PRIMO GOL IN ROSSAZZURRO PER LUI. 2-0 PER IL CATANIA!

90′ – Concessi cinque minuti di recupero

88′ – CATANIA IN VANTAGGIO CON MATTEO DI GENNARO DI TESTA: 1-0 PER I ROSSAZZURRI

84′ – Nella Cavese fuori Awua per Visconti

82′ – TRAVERSA DEL CATANIA! Allegretto di testa coglie un clamoroso legno

81′ – Nel Catania fuori Casasola per D’Ausilio

80′ – Ammonito Fusco nella Cavese

78′ – Nella Cavese fuori Ubaldi per Fusco

74′ – Catania che va al tiro con Rolfini, para bene Boffelli

69′ – Nel Catania fuori Donnarumma per Caturano

68′ – Catania vicino al gol con un tiro cross di Bruzzaniti, salva ancora Boffelli

67′ – Super intervento di Boffelli su Casasola che gli nega l’1-0

66′ – Giallo per Evangelisti nella Cavese

64′ – Ammonito Allegretto nel Catania

64′ – Cavese pericolosa con Ubaldi che in area piccola prova il tocco ma para a terra Dini

61′ – Ammonito Di Gennaro nel Catania

58′ – Nel Catania fuori Di Tacchio per Bruzzaniti. Nella Cavese fuori Fella e Maiolo per Sorrentino e Munari

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: FUORI FORTE NEL CATANIA PER ROLFINI. NELLA CAVESE FUORI PELAMATTI PER NUNZIATA

Catania-Cavese 0-0: fine primo tempo al Massimino

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO: 0-0 TRA CATANIA E CAVESE

45′ – Concesso un minuto di recupero

45′ – Ancora Catania che sfiora il gol con Allegretto, palla di poco fuori

35′ – Cartellino giallo per Fella della Cavese

30′ – Catania vicinissimo al gol con Lunetta che a tu per tu con Boffelli, il 23 prova un diagonale che termina di poco a lato

22′ – Super Boffelli ancora a salvare i campani su un colpo di testa di Allegretto, Catania ad un passo dal vantaggio

21′ – Ammonito Maiolo nella Cavese

7′ – Ancora Boffelli salva il risultato su angolo dopo un colpo di testa di Di Gennaro, para bene l’estremo difensore ospite

6′ – Catania vicino al gol con Jimenez a tu per tu con Boffelli, conclusione parata in angolo dal portiere della Cavese

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-CAVESE

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Cavese

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Cavese 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Allegretto; Casasola (dal 81′ D’Ausilio), Quaini, Di Tacchio (dal 58′ Bruzzaniti), Donnarumma (dal 69′ Caturano); Jimenez, Lunetta; Forte (dal 46′ Rolfini). A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Stoppa, Quiroz. Allenatore: Domenico Toscano

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Bolcano, Loreto; Amerighi, Orlando, Awua (dal 84′ Visconti), Maiolo (dal 58′ Munari), Pelamatti (dal 46′ Nunziata); Fella (dal 58′ Sorrentino), Ubaldi (dal 78′ Fusco). A disposizione: Lamberti, Iuliano, Barone. Allenatore: Fabio Prosperi

ARBITRO: Il sig. Simone Guzolino della sezione di Torino

ASSISTENTI: Il sig. Vincenzo Russo della sezione di Nichelino e il sig. Diego Peloso della sezione di Nichelino

QUARTO UOMO: Il sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

FVS: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale

AMMONITI: 21′ Maiolo (CAV), 35′ Fella (CAV), 61′ Di Gennaro (CAT), 64′ Allegretto (CAT), 66′ Evangelisti (CAV), 80′ Fusco (CAV)

ESPULSI:

RETI: 88′ Di Gennaro (CAT), 90+2′ CATURANO (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma allo Massimino di Catania vale la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Cavese sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.