Stefania Auci presenta “L’alba dei leoni” al San Domenico: Trapani prima tappa del tour nazionale

- Pubblicità -

La saga letteraria che ha fatto innamorare l’Italia e il mondo approda nel cuore della città di Trapani, che ha dato i natali alla sua autrice. Mercoledì 14 gennaio, alle ore 18.00, la Sala Grande del Complesso San Domenico ospiterà Stefania Auci per la presentazione de “L’alba dei leoni” (Nord Edizioni), il nuovo atteso capitolo della storia della famiglia Florio.

Un appuntamento dal forte valore simbolico: la scrittrice ha voluto che fosse proprio la sua città la prima tappa del tour di presentazioni, dopo l’esordio esclusivo a Villa Igiea, a Palermo. Un gesto d’affetto verso quella terra che ha nutrito la sua immaginazione, regalandole il racconto di una delle dinastie imprenditoriali più straordinarie della storia italiana.

- Pubblicità -

Con “L’alba dei leoni”, Stefania Auci riavvolge il nastro del tempo per narrare come tutto ebbe inizio: le radici calabresi, l’arrivo in Sicilia, i primi passi di quella che sarebbe diventata un’epopea di ambizione, coraggio e visione. Un affresco storico che intreccia vicende familiari e grande Storia, restituendo al lettore l’anima di un’epoca e di un popolo.

A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Giacomo Pilati, in un confronto che esplorerà i temi del romanzo, il rigoroso lavoro di ricerca storica e il percorso creativo che ha trasformato una saga familiare in un fenomeno letterario internazionale, tradotto in numerose lingue e amato da oltre un milione di lettori. L’attrice Ester Pantano impreziosirà la serata con alcune letture tratte dal libro.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

L’evento è promosso dalla Città di Trapani, dalla Biblioteca Fardelliana e dalla Libreria Galli Salve – Ubik Erice, a conferma di una sinergia virtuosa tra istituzioni e realtà culturali del territorio nella promozione della lettura e della valorizzazione delle eccellenze.