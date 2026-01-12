Aci Castello pronta a festeggiare S.Mauro Abate

- Pubblicità -

La comunità di Acicastello si prepara alla festa del Santo Patrono, San Mauro Abate, giovedì 15 Gennaio tra fede e tradizione. Una giornata ricca di eventi vissuta sempre con emozione e partecipazione dai castellesi e non solo.

Alle ore 10 il momento clou con la svelata, dove con una chiesa gremita, il Santo Patrono riabbraccerà i suoi fedeli, l’omaggio floreale del Comitato festeggiamenti di S. Agata e le note dell’inno di San Mauro.

Seguirà il Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc.Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e Presidente della Cesi.

Alle 15.15 l’arrivo sul sagrato nella Chiesa Madre, dell’artistica “Vara”, l’uscita del Simulacro del Santo Patrono con la benedizione dei bambini e l’inizio del giro esterno per le vie che culminerà alle 21 alla Marina con la “Benedizione del Mare”.

Alle ore 21.30 in piazza Castello si proseguirà con lo spettacolo pirotecnico di fuochi aerei ed acquatici. Alle ore 22 circa previsto il rientro in Chiesa Madre, in via Re Martino, per la chiusura del Santo nella Cappella, tra lo sventolio dei fazzoletti bianchi ed il grido di “Viva San Mauro”.

Le parole del parroco Sebastiano Raciti: “L’attesa e la gioia che pervade tutti testimonia che il passare del tempo non ha attenuato il legame tra San Mauro e Acicastello. Un legame che continua grazie alle generazioni che ci hanno preceduto e hanno trasmesso la devozione e il culto all’amato Patrono”.

La Parrocchia, la Congregazione, il Comitato festeggiamenti e il Comune di Acicastello, insieme a tutti i cittadini, sono pronti ad accogliere tutti giovedì 15 Gennaio 2026 per vivere la fede che si rinnova e la tradizione che unisce un intero popolo.