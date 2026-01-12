 Buio in Sala arriva il principe “Isidoro e le tre melarance” e la ricerca del  vero amore

- Pubblicità -

CATANIA – Nuovo magico appuntamento con il mondo delle fiabe per la rassegna Piccoli Sguardi, dedicata al Teatro per l’infanzia, dell’Associazione Buio in Sala domenica 18 gennaio, alle ore 10.30 con la fiaba “Isidoro e le tre melarance”, scritta e diretta da Luca Iacono su ispirazione della fiaba di Italo Calvino “L’amore delle tre melagrane”.

Sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale della scuola d’arte performative di Buio in Sala, all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, gli attori Daniele Bruno, Adriano Di Bella ed Anita Indigeno con la partecipazione in voce di Massimo Leggio, in collaborazione con l’Associazione In Arte, daranno vita alla storia del principe Isidoro, figlio dei regnanti di Solealto, che non vuole prendere moglie.

“È una fiaba per i più piccoli che parla anche agli adulti- dichiara il regista ed autore Luca Iacono-, perchè racconta la

ricerca della propria anima gemella così

come la si è sempre immaginata.Tutto ruota attorno al frutto magico, nonché fantastico,

chiamato “melarancia” e da qui si sviluppa il senso ciclico della vicenda”.

In scena i tre attori daranno voce e corpo ai

diversi personaggi, offrendo connotazioni simpatiche e mutevoli, in una scenografia che nella sua

semplicità effettua dei cambi che proiettano lo spettatore in dimensioni ogni volta diverse. “L’amicizia, l’amore, il rispetto per gli animali, l’importanza della parola data,

fino ad arrivare al perdono e alla certezza che nella vita la bellezza esteriore conta poco se non si è

belli dentro- continua Iacono- sono i sentimenti su cui si muove lo spettacolo mettendo in risalto la tradizione popolare della fiaba e la realizzazione dei propri sogni dopo un particolare percorso introspettivo che vedrà il protagonista affrontare diverse prove per poi trovare la fanciulla dei suoi desideri e finalmente l’amore della sua vita”.

Sulle musiche originali di Peppe Arezzo, le scene di Irene Meli con i costumi di Giuseppe Migliorisi e Anita Indigeno il principe Isidoro romperà l’incantesimo del bosco incantato e finalmente dopo alcuni incontri con degli strani e buffi personaggi con il cuore ormai puro e impavido vedrà la fanciulla tanto desiderata e l’amore trionferà.