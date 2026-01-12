Messina, conclusi i lavori di riqualificazione idraulica del torrente Papardo

- Pubblicità -

Conclusa l’importante opera di riqualificazione idraulica del torrente Papardo, nella zona nord della città di Messina. I lavori, del costo complessivo di 189 mila euro, erano stati disposti dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana.

L’intervento si era reso necessario dopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio nel gennaio dell’anno scorso, quando le piogge intense hanno danneggiato una briglia del torrente in contrada Carcarazza, nei pressi del campo di rugby “Arturo Sciavicco”. Il cedimento dell’opera aveva determinato la deviazione del normale deflusso delle acque del torrente verso la sponda sinistra, provocando anche il trasporto di detriti verso valle. Per mitigare il rischio, quindi, l’Autorità di bacino ha eseguito i lavori con urgenza per permettere la rifunzionalizzazione del tratto.

Sono state realizzate opere di difesa delle sponde con la posa di gabbioni metallici, per uno sviluppo complessivo di circa 40 metri, al fine di contrastare i fenomeni di erosione; è stata, inoltre, ricostruita la briglia in calcestruzzo in sostituzione di quella danneggiata, per ripristinare il corretto deflusso delle acque.