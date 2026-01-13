Calascibetta (Enna), al via “Sulla vetta” la nuova stagione teatrale organizzata da Rete Latitudini

- Pubblicità -

Calascibetta (EN), 13 gennaio – Al via l’ottava edizione della stagione teatrale “Sulla Vetta – Teatro ad Alta Quota”, organizzata a Calascibetta (Enna) da Latitudini Rete di drammaturgia siciliana, in programma da gennaio a maggio 2026 presso il Teatro Comunale Contoli Di Dio. Un cartellone ricco e articolato che propone spettacoli di prosa contemporanea, riletture dei classici, teatro musicale e una sezione dedicata alle famiglie, confermando la vocazione della rassegna a coniugare qualità artistica, attenzione al territorio e apertura a pubblici diversi.

La stagione si aprirà il 29 gennaio con Col sudore della fronte di Mariangela Vacanti, con Ivan Bertolami e musiche dal vivo di Antonio Smiriglia, per la regia di Filippa Ilardo. Un potente teatro di testimonianza civile che racconta una vera storia di mafia vissuta in prima persona: il rifiuto del pizzo, le intimidazioni, la paura e la scelta di non piegarsi. Parola e canto si intrecciano in un racconto corale sul lavoro onesto, sulla dignità e sulla libertà.



Il 7 febbraio (fuori abbonamento) va in scena Sulle orme di Gaspara Stampa, itinerario poetico-musicale con testi di Gaspara Stampa, Maria Rosa Cutrufelli e Laura Tedesco, regia e voce di Laura Tedesco e flauto di Alessandro Cilona. Lo spettacolo, organizzato dalla sezione di Enna della Società Dante Alighieri, restituisce un ritratto intimo e appassionato della grande poetessa rinascimentale, intrecciando musica, poesia e teatro in un dialogo tra il nostro presente e una figura femminile che ha saputo sovvertire le convenzioni del suo tempo.

Il 27 febbraio è la volta di AgamennoMan, testo e drammaturgia del brioso Collettivo V.A.N., una rilettura fisica, corale e contemporanea del mito tragico, che gioca con ironia, musica e ritmo per riportare la tragedia classica al cuore del nostro immaginario.

Il 20 marzo arriva Stretto di Giovanni Arezzo, con Stefano Panzeri e le musiche dal vivo di Giorgia Faraone. È la storia di un uomo che deve attraversare a nuoto lo Stretto di Messina: un viaggio reale e simbolico, tra memoria, famiglia ed emigrazione, in cui mito e biografia si fondono in un racconto sospeso tra passato, presente e futuro.

Il 10 aprile va in scena Riccardo III – Il potere a pezzi di Giuseppe Vignieri: una riduzione del capolavoro shakespeariano che, attraverso ironia, giullarate, musica medievale e satira, smaschera la farsa del potere e ne rivela le dinamiche di corruzione e crudeltà in una chiave sorprendentemente attuale.

L’8 maggio chiude la programmazione serale Il pomo della discordia di Luana Rondinelli, per la regia di Nicola Alberto Orofino: una deliziosa e graffiante riscrittura teatrale del mito che, con toni ironici e psicologici, mette al centro l’universo femminile e i temi del conflitto, dell’identità e della trasformazione.

Accanto alla prosa, “Sulla Vetta” dedica un ampio programma di teatro per famiglie. Il 25 gennaio apre Il Principe Felice adattamento e regia di Elisa Di Dio, tratto da Oscar Wilde: una fiaba poetica che parla di bellezza interiore, amicizia e sacrificio, capace di coinvolgere bambini e adulti con delicatezza e profondità.

Il 15 febbraio va in scena Una missione per Gufetta di Iridiana Petrone: uno spettacolo per l’infanzia che, con fantasia e diverse tecniche teatrali, affronta temi attuali come la tutela dell’ambiente, la responsabilità individuale e il valore della comunità.

L’8 marzo è la volta di Lino e Lone, storia di amicizia tra due “diversi” che scoprono come le differenze possano diventare risorsa e possibilità di incontro e crescita.

Il 12 aprile conclude la sezione ragazzi Cuori Sioux, una vivace fiaba teatrale che intreccia divertimento, buoni sentimenti e difesa dei valori, pensata per un pubblico di bambini e famiglie.

Completeranno il cartellone alcuni eventi fuori abbonamento, tra cui in maggio uno spettacolo a cura dell’Associazione teatrale Contoli-Di Dio, a testimonianza del legame con il territorio e dell’attenzione alla produzione locale. Tra maggio e giugno si terrà (in collaborazione con altri Comuni dell’Ennese) il progetto speciale Demetriadi, che ospiterà in luoghi archeologici e storici altamente simbolici, quali il Villaggio Bizantino e le Grotte di Via Carcere di Calascibetta, una serie di eventi, tra i quali il Polifemo Innamorato di e con Giovanni Calcagno con musiche, canti e paesaggi sonori di Puccio Castrogiovanni, una narrazione teatrale potente e suggestiva che rilegge il mito di Polifemo attraverso voce, suono e tradizione e l’incontro workshop con Dario La Ferla, approfondimento artistico dedicato a mito, corpo scenico e immaginario contemporaneo.

“L’edizione 2026 di Sulla Vetta si conferma quale percorso teatrale completo e articolato, capace di coinvolgere tutta la comunità di Calascibetta: adulti, giovani, famiglie e scuole. Un programma denso e ricco di spettacoli di qualità assoluta e rilievo. La collaborazione con la Società Dante Alighieri e l’inserimento del Progetto Speciale Demetriadi confermano l’impegno della Rete Latitudini nel costruire un’offerta culturale stabile e riconoscibile, radicata nel territorio e aperta alla contemporaneità.” afferma il Presidente Gigi Spedale. Biglietti e abbonamenti: Sono disponibili biglietti singoli e abbonamenti per la stagione serale e per il teatro per famiglie, oltre a una formula promozionale cumulativa. I nuovi abbonamenti saranno in vendita fino al 24 gennaio 2026. I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili dal 25 gennaio 2026 per entrambe le rassegne.