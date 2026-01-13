Confcommercio, Di Dio: “Il nuovo fondo da 13 milioni va nella direzione richiesta e darà rinnovata fiducia alle imprese”

- Pubblicità -

“L’intervento della Regione Siciliana a favore delle aziende del commercio rappresenta un concreto segnale di attenzione verso un comparto strategico per l’economia e l’occupazione dell’Isola. Una misura che offrirà strumenti utili per investire, innovare e rafforzare le attività, consentendo alle aziende di guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

Lo ha detto Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale, commentando l’approvazione in Giunta del decreto che istituisce un plafond da 13,5 milioni di euro per l’erogazione di finanziamenti agevolati a sostegno del mondo del commercio.

“Le imprese di vicinato, i negozi al dettaglio e le attività all’ingrosso affrontano da anni una competizione sempre più complessa – prosegue la Di Dio -. Il presidente della Regione Schifani e l’assessore all’Economia Dagnino, consapevoli che il commercio di prossimità deve sopravvivere non solo per una questione economica ma perché rappresenta presidio sociale, di sicurezza, identità e qualità della vita urbana, hanno messo in campo misure significative per sostenere la liquidità e la crescita delle imprese commerciali. L’attivazione di finanziamenti agevolati, tramite Irfis FinSicilia, consentirà ai commercianti di programmare interventi concreti, dal rinnovo delle strutture all’ammodernamento dei servizi per aumentare la competitività delle aziende”.