Palermo, oggi pomeriggio presentazione del libro “Crimini ecologici e impunità” di Turi Palidda

- Pubblicità -

Si terrà oggi pomeriggio, giovedì 15 gennaio, a Palermo, la presentazione del libro Crimini ecologici e impunità di Turi Palidda, dedicato alla tragica storia economica, sociale e politica italiana legata ai crimini ambientali.

All’incontro, in programma alle 16.30 presso il Laboratorio Andrea Ballarò, discuteranno con l’autore Ivo Genchi e Maria Giannì. Il dibattito sarà coordinato da Renato Franzitta. L’iniziativa è promossa dal Laboratorio Andrea Ballarò – Nausicaa APS, circolo ARCI.

- Pubblicità -

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento:



