Donne per la pace e contro le guerre: il 18 gennaio presidio a Sigonella promosso da diverse associazioni cittadine

Domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 10.30, è in programma un presidio–manifestazione a Sigonella, nel piazzale della Catania–Gela. Il concentramento è fissato alle ore 9.30 in piazza Falcone e Borsellino, a Catania, da dove partirà la mobilitazione.

L’iniziativa si inserisce nel 35° anniversario dello scoppio della Guerra del Golfo, avvenuto nel gennaio 1991, e nasce dall’appello del movimento “Le donne contro tutte le violenze”, promotrici delle “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”, che si oppongono alle oltre cento guerre attualmente in corso nel mondo.

La manifestazione è aperta a tutte e tutti e intende rilanciare un messaggio di pace, disarmo e opposizione alla militarizzazione dei territori.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’iniativa: