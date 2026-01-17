Sicindustria Messina: Pippo Lupò è il nuovo presidente – ecco le linee programmatiche per il quadriennio 2026–2029

- Pubblicità -

Pippo Lupò, amministratore unico della Lupò Costruzioni srl, è il nuovo presidente di Sicindustria Messina. Eletto oggi dall’Assemblea pubblica dell’associazione, riunita nel Salone della Borsa della Camera di Commercio, guiderà la delegazione per il quadriennio 2026-2029. Lupò subentra a Pietro Franza, del quale è stato vicepresidente vicario.



Con lui sono stati eletti anche Alessandra Iuculano, dirigente della Opus Residential srl, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente vicario, e i componenti del Consiglio di delegazione: Ivo Blandina (Comet srl); Alessandro Faranda (Montalbano Acque srl); Francesco Farilla (A2A Energiefuture spa); Nazzareno Foti (Bisazza Gangi srl); Mauro Giuffrè (Irritec spa); Alessandra Latino (Palumbo spa); Maurizio Rocco Maiorana (Impresa Maiorana srl); Mariano Perroni (Gestam srl); Gianluca Tornabene (Tom srl); Giuseppina Scurria (Scurria Calcestruzzi srl).

Nel suo intervento programmatico, il neopresidente ha delineato una visione di continuità e rilancio ispirata ai principi di coesione, innovazione, competitività e crescita, ponendo le basi per una fase di maturità industriale del territorio messinese.



Le linee programmatiche per il prossimo quadriennio si articolano attorno a sei obiettivi strategici: consolidare e valorizzare i risultati raggiunti, rafforzando i servizi alle imprese, la qualità dell’azione associativa e il ruolo di Sicindustria come punto di riferimento per il sistema produttivo e istituzionale; promuovere l’innovazione diffusa e la sostenibilità, sostenendo la transizione tecnologica ed energetica delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e ai settori tradizionali; spingere sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del capitale umano, attraverso formazione continua, collaborazione con università e istituti tecnici, inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e promozione della cultura della sicurezza; lavorare in rete, rafforzando le sinergie tra imprese, università, sistema della formazione e istituzioni, per ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e favorire lo sviluppo di filiere territoriali; rafforzare la rappresentanza e la collaborazione istituzionale, con una presenza attiva ai tavoli di confronto su politiche industriali, infrastrutture, semplificazione e sviluppo economico; sostenere l’internazionalizzazione e la competitività, valorizzando il “Made in territorio” e accompagnando le imprese nei mercati esteri.



Ampio spazio è stato dedicato ai temi delle infrastrutture strategiche, dell’energia, della blue economy, delle aree industriali della provincia e delle opportunità legate agli investimenti pubblici e privati, con l’obiettivo di contrastare il declino demografico e rafforzare l’attrattività del territorio.



“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Pippo Lupò – e ringrazio i colleghi che mi hanno accordato la loro fiducia. Desidero inoltre ringraziare il presidente uscente Pietro Franza per il lavoro svolto negli ultimi anni, segnati da sfide complesse che hanno richiesto competenza, equilibrio e visione, e per aver rafforzato il ruolo di Sicindustria Messina nel territorio. Un ringraziamento sincero va anche al presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo, per il costante supporto e la vicinanza dimostrata.



Lavoreremo in continuità, ma con uno sguardo rivolto al futuro, per rendere il nostro sistema industriale sempre più competitivo, sostenibile e capace di creare occupazione”.



“A Pippo – ha commentato Rizzolo – rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà guidare Sicindustria Messina con competenza e visione, rafforzando il ruolo dell’associazione e contribuendo allo sviluppo del territorio. La delegazione di Messina rappresenta un tassello fondamentale per la crescita dell’intero sistema industriale siciliano”.