Viabilità. Chinnici (PD): “Da Anas rassicurazioni per sicurezza su Palermo-Sciacca”

La Strada statale 624, Palermo-Sciacca, è conosciuta come “la strada della morte”, a causa di svariati incidenti stradali, anche mortali. Per questo abbiamo voluto discutere delle criticità e degli interventi da apportare per garantire maggiore sicurezza per un’arteria fondamentale per la Sicilia occidentale”. Lo ha detto oggi la vicesegretaria del Pd Sicilia, Valentina Chinnici al termine di un incontro sulla “Palermo Sciacca”, tra una delegazione del Pd Sicilia e i vertici della direzione regionale di Anas Sicilia, guidata dall’ingegnere Nicola Montesano.

Della delegazione del Pd Sicilia hanno fatto parte anche Massimo Ingiaimo, responsabile infrastrutture PD Sicilia; Maurizio Costanza, consigliere metropolitano; Claudio Scalia, consigliere comunale di Piana degli Albanesi e Tonino Russo, ex parlamentare PD.

“Anas, al fine di migliorare la sicurezza stradale, ci ha fatto sapere che – ha aggiunto Chinnici – entro aprile sono previsti diversi interventi sia di manutenzione, sia di miglioramento della visibilità in zone soggette a nebbia e neve come a Portella Paglia. Ma entro aprile sono previste anche il rifacimento della segnaletica di cantiere e misure per scoraggiare il superamento dei limiti di velocità. Ad aprile organizzeremo dunque un nuovo incontro di verifica con i vertici Anas anche per – ha concluso – cominciare a valutare l’efficacia dell’impatto dei provvedimenti sulla sicurezza stradale”.