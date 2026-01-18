Catania, confronto pubblico con il sindaco Enrico Trantino: mercoledì l’assemblea a CittàInsieme

- Pubblicità -

Mercoledì 21 gennaio alle ore 20.00 a CittàInsieme (in Via Siena, 1) si terrà un’assemblea con il Sindaco di Catania Enrico Trantino.

Ci confronteremo insieme a lui sullo stato attuale della città di Catania. Chiederemo risposte in merito alla sua visione della città, alle linee politiche di fondo sulle quali ha orientato finora l’operato della sua amministrazione, sui problemi più delicati e urgenti che attanagliano gli abitanti della nostra città.

Il confronto che abbiamo programmato per mercoledì non sarà né definitivo né risolutivo. I problemi sono tanti, incancreniti e difficili anche solo per una loro esaustiva elencazione. Ma sarà una preziosa occasione per condividere le nostre analisi e proposte maturate ad esito del ciclo di appuntamenti tematici svolti nei mesi scorsi con i singoli Assessori e con il coinvolgimento di cittadini, associazioni e gruppi attivi in città.

In allegato la locandina dell’iniziativa.



CittàInsieme Catania