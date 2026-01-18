Confermata Allerta Meteo Rossa per l’intera giornata di domani, lunedì 19 gennaio. Scuole e Università chiuse. Tutti i dettagli

- Pubblicità -

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta Rossa per la Sicilia orientale in vista delle avverse condizioni meteo previste nelle prossime ore. A seguito dell’avviso, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto di redigere un’ordinanza contingibile e urgente con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 19 gennaio 2026.

Prevista anche la chiusura degli impianti sportivi di proprietà comunale, dei musei e delle biblioteche comunali, dei mercati storici e dei mercati rionali e di manifestazioni ed eventi all’aperto e tutte quelle che si possono posticipare. Nella stessa ordinanza inoltre, si raccomanda di limitare l’uso dell’auto e di evitare l’utilizzo dei ciclomotori con attenzione per successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità;

•Muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, di evitare i sottopassi stradali;

•Non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine ed i corsi d’acqua;

•Ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno ed evitare scantinati e di stare in piani bassi durante piogge intense;

•Ai cittadini di stare lontani da alberi (sia sulle strade sia all’interno dei parchi) e strutture precarie e vulnerabili;

•Alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, grù e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili;

•Evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità nell’area comunale del centro storico e della Movida in considerazione della pericolosità di rischio idraulico ed idrogeologico;

• di non transitare e sostare nelle strade adiacenti le zone costiere e in aree esposte ad eventuali mareggiate, ovvero, a titolo solo indicativo. Lungomare, da piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia, Lungomare da via Acquecasse al lido Bellatrix, Viale Kennedy, Villaggi a mare, da incrocio Viale Kennedy con ss 114 a Vaccarizzo.

•Di prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, pali della luce e rami di alberi;

•Di provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, rispetto all’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza di eventuali strutture precarie e/o amovibili in area privata;

• Prestare la massima attenzione agli avvisi meteo e di protezione civile delle autorità competenti;

• Limitare la sosta e il transito nelle aree a rischio e, comunque, gli spostamenti interferenti non necessari;

• Evitare la sosta, il transito e le attività nelle aree costiere esposte, nei moli,nei porticcioli, spiagge e scogliere;

• Mettere in sicurezza, beni, materiali, attrezzature, mezzi e imbarcazioni nelle zone a rischio;

• I titolari delle esercitazioni con dehors devono:

◦ Smontare o ancorare in modo idoneo le strutture temporanee, i gazebi, gli ombrelloni, i pergolati leggeri, le tende e gli arredi esposti al vento, prima dell’inizio dell’ allerta meteorologica prevista;

◦ Assicurare che ogni elemento mobile sia ancorato, bloccato o rimosso in modo da non costituire pericolo per persone e cose.