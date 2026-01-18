Serie C, Monopoli-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Torna in campo il Catania di Mimmo Toscano che questa sera alle ore 20.30 sfida al “Simone Vito Veneziani” il Monopoli, gara valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri vogliono dare seguito al successo ottenuto 2-0 contro la Cavese, ma occhio alla squadra di Colombo che viene da tre vittorie consecutive. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Monopoli-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20.30 – Fischio d’inizio del match tra Monopoli e Catania

Monopoli-Catania: le formazioni ufficiali

MONOPOLI (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Giuseppe Vingo della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Il sig. Tommaso Mambelli della sezione di Cesena e il sig. Davide Merciari della sezione di Rimini

QUARTO UOMO: Il sig. Bruno Spina della sezione di Barletta

FVS: Il sig. Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma allo Veneziani di Monopoli (BA) vale la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Monopoli-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.