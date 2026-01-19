CNA Palermo, incontro con l’ambasciatrice del Nicaragua: dialogo su turismo, artigianato e cooperazione economica

- Pubblicità -

Lo scorso fine settimana nella sede della CNA di Palermo si è svolto un incontro “storico” che ha visto la partecipazione dell’ambasciatrice del Nicaragua, Monica Robelo Raffone, insieme al console onorario Ferris Danesi, al giornalista Fabrizio Casari e al dottore Francesco Saieva Palmeri.

Nel corso dell’incontro, l’ambasciatrice ha sottolineato l’importanza del dialogo tra i popoli: “Abbiamo tante cose in comune: sole, mare e bellezza. Vogliamo coltivare questo rapporto. Non possiamo portare la pace nel mondo da soli, ma possiamo fare la nostra parte, andare oltre gli stereotipi che vivono i nostri Paesi. Al di là degli accordi commerciali, è importante guardarsi negli occhi”.

Il segretario della CNA di Palermo, Pippo Glorioso ha ribadito il valore della collaborazione culturale e commerciale: “In un mondo dilaniato dalle guerre noi siamo per la bellezza, e crediamo che questa si trovi nell’incontro tra i popoli. Dobbiamo creare insieme qualcosa di grande, costruire un protocollo d’intesa e portarlo prima ai vertici della politica siciliana e poi nella sede nazionale della CNA a Roma. La Sicilia, fatta di tante contaminazioni e culture, custodisce in ognuno di noi tracce arabe, normanne ed etrusche e noi crediamo che tutto questo sia ricchezza”.

Anche il presidente della CNA di Palermo, Mimmo Provenzano, ha aggiunto un commento sull’importanza degli accordi economici che potrebbero nascere dall’incontro: “Questi dialoghi non restano solo parole. Possono diventare opportunità concrete di sviluppo, aprire nuove rotte commerciali e creare partnership durature tra imprese dei nostri territori e partner internazionali. L’economia siciliana ha bisogno di ponti, di relazioni autentiche che uniscano cultura e commercio”.

Il dialogo si è acceso su temi chiave come turismo, artigianato e valorizzazione delle materie prime, dando vita a un confronto entusiasmante e fertile, destinato a proseguire anche nei prossimi mesi. L’incontro ha rappresentato un primo passo concreto verso una collaborazione duratura tra Palermo e il Nicaragua, con l’obiettivo di promuovere scambi culturali ed economici basati sul rispetto reciproco e sull’incontro tra culture.