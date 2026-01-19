Meteo avverso, il sindaco di Acireale emana un’ordinanza di evacuazione a Capo Mulini e Santa Maria La Scala

Coinvolte vie Garitta, Rapallo, Lungomare Martinez e via Molino

A seguito dell’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità.

Le avverse condizioni meteorologiche, previste dalle ore 00:00 del 19 gennaio 2026 fino al 20 gennaio 2026, con forti venti, precipitazioni intense e mareggiate, potrebbero determinare situazioni di grave pericolo per le aree più esposte del territorio comunale.

Per tale motivo è stata disposta l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili ubicati nelle seguenti zone:

Vie Garitta e Rapallo e Lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini

Via Molino nella frazione di Santa Maria La Scala

L’ordinanza ha efficacia dalle ore 00:00 del 19 gennaio 2026 fino alle ore 08:00 del 21 gennaio 2026, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione dell’evento.

La popolazione che non fosse in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa potrà contattare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al numero 095/895545 per ricevere assistenza.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini al massimo senso di responsabilità, a seguire le indicazioni delle Autorità e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune di Acireale.

Acireale, 19 gennaio 2026