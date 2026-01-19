Settore oleario, nuova opportunità fieristica SOL EXPO 2026 per cooperative e realtà del Sud Est Sicilia

- Pubblicità -

Novità per le cooperative del settore olivicolo-oleario: la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ha infatti pubblicato un avviso per la partecipazione delle imprese di filiera all’evento fieristico SOL EXPO 2026, in programma a Verona dall’1 al 3 marzo 2026.

Chi può partecipare

L’iniziativa è rivolta alle cooperative agricole che producono e commercializzano olio d’oliva e ai frantoi oleari operanti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, con l’obiettivo di favorire la presenza qualificata delle PMI siciliane all’interno di una manifestazione fieristica strategica per il settore.

- Pubblicità -

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale o unità produttiva nella circoscrizione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, risultino attive, iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale della CAM COM.

Costi e agevolazioni

La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa è pari a 700,00 euro + IVA, importo che dovrà essere versato direttamente a Veronafiere solo dopo la comunicazione ufficiale di ammissione alla collettiva.

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia sosterrà invece i costi di affitto dell’area espositiva, l’allestimento standard degli stand e l’iscrizione a catalogo, riducendo in maniera significativa l’impegno economico per le imprese partecipanti.

La partecipazione rientra nel regime di aiuto di Stato indiretto “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, con registrazione dell’importo pro-quota nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le imprese interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva “de minimis” entro e non oltre il 25 gennaio 2026, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo:

ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

La modulistica ufficiale è disponibile nella pagina dedicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

