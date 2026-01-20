Acireale: con il prolungamento dell’allerta rossa arriva la nuova ordinanza del sindaco per domani, 21 gennaio

- Pubblicità -

Il sindaco Roberto Barbagallo ha emanato l’ordinanza n. 15 del 20 gennaio 2026 a seguito dell’allerta meteo rossa diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per condizioni meteorologiche avverse con rischio idrogeologico e idraulico (ordinanza in allegato).

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste piogge intense, forti raffiche di vento fino a tempesta, mareggiate lungo le coste esposte e possibili allagamenti, con un elevato rischio per la pubblica incolumità.

L’ordinanza dispone, dalle ore 00:00 del 21 gennaio 2026 e fino alle ore 24:00, le seguenti misure di sicurezza:

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

Divieto di esporre rifiuti dinanzi la propria abitazione.

Divieto di circolazione per i mezzi a due ruote e limitazione degli spostamenti allo stretto necessario.

Evacuazione obbligatoria delle abitazioni e degli edifici situati in:

Chiusura del porto, del lungomare Via Molino e di tutte le attività commerciali di Santa Maria la Scala.

Chiusura di Via Cocole, Via Argenta, Via Ascanio e Via Costiglio Casino e tutte le attività commerciali presenti nelle citate vie della frazione Santa Tecla.

Chiusura dei due porti, del tratto di via Ragogna dalla Via del Mare alla Piazza Mantova, della Via Spiaggia, della Via Torrisi, della Via Tripi, della Via Toti, della Via Cesare Battisti, della Via Barbiano e della Via Ribera a partire dalla via della scogliera e fino alla costa e tutte le attività commerciali presenti nelle citate vie nella frazione Stazzo;

Chiusura delle vie Garitta, Rapallo, Montevago, Anzalone (da Via Nazionale per Catania a Via Cianciana) e lungomare Martinez nella frazione di Capo Mulini e tutte le attività commerciali presenti nella frazione.

Chiusura delle vie Carammone, Delia, Ercole Patti, Porpetto e Altarellazzo e di Piazza Santa Margherita nella frazione di Pozzillo e tutte le attività commerciali presenti nelle citate vie;

Chiusura della Via San Piero Patti, nella frazione di Aci Platani dal civico n. 94 alla Via S. Girolamo);

Chiusura di impianti sportivi, cimitero (ad eccezione delle tumulazioni), Centro Comunale di Raccolta, Villa Belvedere e di Guardia e Cittadella del Carnevale.

Divieto di transito e sosta su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e nei sottopassi;

Divieto di accesso e permanenza nelle aree demaniali marittime, nei porti e nelle aree e strade prospicenti al mare;

Chiusura delle “chiazzette” e di tutti gli accessi naturali a mare presenti nelle frazioni Capo Mulini, Santa Maria La Scala, Santa Tecla, Santa Caterina, Santa Maria delle Grazie, Stazzo e Pozzillo.

Messa in sicurezza con l’eventuale spostamento di tutte le barche che normalmente stazionano nei porti e sulla battigia delle spiagge delle frazioni Capo Mulini, Santa Maria la Scala, S. Tecla, Stazzo e Pozzillo;

Si invita la cittadinanza a:

evitare locali interrati e seminterrati;

non transitare in zone allagate, sottopassi, argini e aree costiere;

mettere in sicurezza veicoli, imbarcazioni e beni mobili;

prestare massima attenzione alle comunicazioni ufficiali e alle indicazioni delle Autorità.

Il Centro Operativo Comunale (COC) resta attivo e tutte le strutture di Protezione Civile comunali sono impegnate nel monitoraggio e nella gestione dell’emergenza.

Acireale, 20 gennaio 2026