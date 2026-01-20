Finanza cooperativa, a Catania un confronto su credito e crescita sostenibile. Appuntamento a venerdì 23 gennaio

- Pubblicità -

Si terrà giovedì 23 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.30, all’Hotel Nettuno di Catania, l’evento “Finanza cooperativa. Leve di credito e strumenti per la crescita sostenibile”, promosso da Confcooperative Sicilia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo del credito cooperativo e degli strumenti finanziari dedicati allo sviluppo delle imprese cooperative, mettendo al centro il tema della crescita sostenibile e del rapporto tra mondo del credito e sistema cooperativo.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, i lavori saranno aperti dal presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini, seguiti dai saluti istituzionali. A intervenire, tra gli altri, l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, il presidente della II Commissione Ars Dario Daidone e il presidente di Federcasse Sicilia Concetto Costa.

Nel corso della mattinata è previsto un focus sul credito cooperativo oggi, con un approfondimento sul rapporto tra BCC e imprese cooperative, a cura di Giuseppe Di Forti, presidente di Sicilbanca, e Massimo Sena, direttore della BCC Pachino.

Ampio spazio sarà poi dedicato agli strumenti della cooperazione finanziaria, con interventi su Fondosviluppo, CFI, IRCA e Cooperfidi Italia, oltre a un confronto sul ruolo di raccordo svolto dal sistema Confcooperative Sicilia tra imprese e mondo del credito. I lavori si concluderanno con un question time e un momento di networking finale.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il programma ufficiale dell’evento: