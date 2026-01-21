Allerta meteo rientrata, ma domani ancora scuole chiuse a Catania per la verifica dei danni strutturali. Tutti i dettagli nella nuova ordinanza del Comune

- Pubblicità -

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha tenuto nel Palazzo degli Elefanti, una riunione operativa con tutta la giunta e la dirigenza del Comune di Catania per fare il punto sugli interventi di sicurezza e ripristino prontamente effettuate nelle scorse ore e attivare una sinergica azione per fronteggiare le conseguenze degli ingenti danni che ha subito la città per la furia del ciclone Harry, in sinergia con il governo nazionale e quello regionale.

Il sindaco ha dato indicazioni affinché venga redatta una nuova ordinanza con la sospensione, per la giornata di domani 22 gennaio, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per consentire una valutazione degli eventuali danni che si sono verificati negli edifici scolastici, in modo da accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza.

Per lo stesso scopo di sicurezza preventiva, domani rimarranno chiusi parchi e giardini pubblici di Catania.