Dissalatore Porto Empedocle, interrogazione Catanzaro: “Pennello di scarico in mare ‘sganciato’ dal fondale, servono interventi urgenti”

- Pubblicità -

“Il pennello che serve a scaricare in mare la salamoia proveniente dal dissalatore di Marinella, a Porto Empedocle, si è ‘sganciato’ dal fondale tanto da fluttuare liberamente per circa 800 metri a pelo d’acqua, provocando pericoli per le imbarcazioni e potenziali rischi per l’ambiente e la salute pubblica. Chiediamo un intervento urgente per ripristinare l’ancoraggio del pennello al fondale marino. Chiediamo inoltre di verificare come mai, nonostante l’allerta meteo dovuta al ciclone Harry, non sia stato fatto alcun intervento in precedenza dal momento che il distacco del pennello è stato segnalato da alcuni giorni. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, che annuncia la presentazione di una interrogazione urgente rivolta al presidente della Regione e all’assessore all’Energia.

Nell’interrogazione si chiedono inoltre chiarimenti sulla realizzazione dell’impianto da parte di Siciliacque Spa, società partecipata e controllata dalla Regione. In particolare si chiede di verificare le procedure di affidamento dei lavori, gli importi complessivamente corrisposti agli operatori economici, la verifica sulle modalità con le quali questi sono stati erogati, e se siano stati effettuati i necessari controlli e collaudi durante tutte le fasi di realizzazione e messa in attività dell’impianto di dissalazione.

- Pubblicità -