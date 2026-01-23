Beni confiscati, nuovo spazio aggregativo LIBRINO UP! in viale Castagnola

- Pubblicità -

Sabato 24 gennaio alle ore 10, nei locali di viale Castagnola 3/4 a Librino, sarà aperto il nuovo spazio aggregativo per minori e giovani LIBRINO UP!, realizzato dall’Amministrazione comunale all’interno di un bene confiscato alla mafia e ristrutturato con i fondi del Pnrr.

Saranno presenti il sindaco Enrico Trantino con l’assessore ai Beni confiscati Viviana Lombardo, la prefetto Paola Spena Commissario straordinario in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, il prefetto di Catania Pietro Signoriello, rappresentanti istituzionali e delle realtà del territorio coinvolte nel progetto.

L’immobile, composto da tre ambienti su una superficie di 79 metri quadrati, fa parte di un fabbricato multipiano e si trova a piano terra con accesso indipendente dalla pubblica via. Già chiosco bar della famiglia Buda, grazie a un progetto del Comune è stato riqualificato con i fondi del Pnrr finalizzati alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per la destinazione a finalità sociali, nel rispetto del Codice antimafia, e del Regolamento comunale per l’acquisizione, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

I nuovi locali sono stati assegnati in concessione a titolo gratuito, tramite avviso pubblico, all’Associazione culturale Talita Kum. Il progetto mira a favorire la socializzazione, il supporto educativo e scolastico e la partecipazione attiva dei più giovani, attraverso iniziative culturali, laboratoriali e aggregative che includono percorsi dedicati a prevenzione della devianza, apprendimento interculturale, educazione tra pari, laboratori artistici e di sviluppo competenze trasversali, supporto alla genitorialità.

L’intervento nel quartiere di Librino rappresenta un importante esempio di riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità e destinati a restituire alla collettività luoghi-presidio di legalità, inclusione e crescita.