Gli ammortizzatori sociali nella Legge di Bilancio 2026 – Rubrica Lavoro & Welfare

Con l’apertura del 2026, il sistema degli ammortizzatori sociali e del sostegno alle famiglie si rinnova, puntando sulla continuità delle tutele per i settori più fragili e su una maggiore flessibilità per i genitori. Le nuove disposizioni delineate dall’INPS tracciano un quadro che, pur in un contesto economico complesso, cerca di non lasciare indietro nessuno, dai lavoratori delle aree industriali in crisi ai professionisti dello spettacolo, fino alle giovani famiglie.

Uno dei pilastri della manovra riguarda il sostegno alle imprese in difficoltà. Per tutto l’anno, vengono confermati i trattamenti di integrazione salariale per chi opera in aree di crisi industriale complessa e per i lavoratori dei call center, settori che continuano a beneficiare di misure straordinarie per gestire le eccedenze di personale. Anche per le aziende che hanno cessato l’attività o che attraversano processi di riorganizzazione particolarmente critici, lo Stato garantisce la prosecuzione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, offrendo un paracadute fondamentale per migliaia di dipendenti. Una novità interessante riguarda l’obbligo di trasparenza: chi beneficia della cassa integrazione e decide di intraprendere un’altra attività lavorativa deve ora informare tempestivamente il proprio datore di lavoro, una misura volta a rendere il sistema più efficiente e corretto.

Sul fronte delle famiglie e della genitorialità, il 2026 porta una novità attesa: la possibilità di usufruire del congedo parentale viene estesa fino ai 14 anni di età del figlio, rispetto al precedente limite di 12. Questo ampliamento riguarda sia le nascite che le adozioni e gli affidamenti, riconoscendo la necessità di supporto ai genitori anche durante la delicata fase dell’adolescenza. Parallelamente, cambiano le modalità per chi richiede l’anticipazione della NASpI: l’indennità di disoccupazione potrà essere erogata in due rate (una iniziale del 70% e una finale del 30%), una scelta che mira a sostenere l’avvio di nuove attività autonome o imprenditoriali in modo più strutturato.

Infine, lo sguardo si allunga verso categorie specifiche come i lavoratori dello spettacolo. Per loro, l’indennità di discontinuità diventa più accessibile grazie all’innalzamento della soglia di reddito a 35.000 euro e alla riduzione dei requisiti contributivi per chi lavora nel cinema e nell’audiovisivo. Anche il sistema dei controlli medici subisce un piccolo aggiustamento: per garantire lo svolgimento delle visite fiscali anche in caso di carenza di personale, l’INPS potrà ora fare affidamento su medici specializzandi e giovani laureati. Nel complesso, emerge un welfare che cerca di adattarsi alle trasformazioni del mercato del lavoro, privilegiando la protezione del reddito e la conciliazione tra vita professionale e familiare.

Giuseppe Emiliano Bonura