Maltempo, Rizzolo (Sicindustria): “Subito risorse e interventi, il cambiamento climatico è una realtà”

“I numeri diffusi dalla Regione fotografano una situazione drammatica: oltre 740 milioni di euro di danni rappresentano un colpo durissimo per la Sicilia”. È il commento del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, alla prima, provvisoria, stima dei danni causati nell’Isola dal ciclone Harry. “Cittadini e imprese – aggiunge Rizzolo – si trovano ancora una volta a fronteggiare un’emergenza che non è solo climatica, ma strutturale. È indispensabile che allo stato di calamità seguano interventi rapidi, concreti e proporzionati all’entità dei danni: servono risorse immediate per la messa in sicurezza dei territori, il ripristino delle infrastrutture e il sostegno alle aziende colpite. Sicindustria è pronta a collaborare con la Regione e con il Governo nazionale affinché questa crisi diventi anche l’occasione per accelerare gli investimenti su prevenzione, resilienza e modernizzazione delle infrastrutture. Il cambiamento climatico è una realtà con cui dobbiamo fare i conti ora: senza una strategia di medio e lungo periodo, le emergenze rischiano di diventare la normalità, con conseguenze insostenibili per l’economia del territorio”.