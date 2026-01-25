A Catania Matinée musicali in municipio in occasione della Festa di Sant’Agata

- Pubblicità -

Grande partecipazione oggi a Catania per la seconda domenica dei Matinée Musicali organizzati dal Comune di Catania e dal Comitato dei Festeggiamenti Agatini e inseriti nel ricco calendario di eventi in onore di Sant’Agata. L’iniziativa, a ingresso libero, ha proposto con la direzione artistica e musicale del maestro Fabio Raciti un programma di musiche classiche e i tradizionali Inni a Sant’Agata. L’esecuzione è stata affidata alla Corale Canticum Vitae, soprano solista Margherita Aiello, al pianoforte Sorley Alistair.



Un’occasione, quella di oggi, anche per conoscere più da vicino il palazzo comunale grazie all’associazione Guide Turistiche presieduta da Giusy Belfiore che ha accompagnato i visitatori in un tour gratuito delle sale del Palazzo di Città.