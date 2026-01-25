Serie C, Catania-Cosenza 2-0: terza vittoria consecutiva per i rossazzurri, a segno Jimenez e Lunetta!

- Pubblicità -

Torna oggi in campo il Catania alle 14.30 sfidando il Cosenza, una delle due formazioni che all’andata è riuscita a battere i rossazzurri (4-1 il finale al Marulla). Siciliani che vogliono mantenere la vetta del girone C e dare seguito alle due vittorie ottenute contro Cavese e Monopoli, mentre i calabresi sono in cerca di riscatto dopo la deludente sconfitta nel derby contro il Crotone. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credits: Catania FC

Catania-Cosenza 2-0: la diretta della partita

90+3′ – FINALE AL MASSIMINO: 2-0 PER IL CATANIA SUL COSENZA!

90′ – Concessi tre minuti di recupero

87′ – Nel Cosenza fuori Emmausso e Dametto per Rocco e Contiero

85′ – Cartellino giallo per Toscano

82′ – Il Catania sostituisce Jimenez per Bruzzaniti

79′ – Clamorosa occasione per Caturano per siglare la rete del definitivo 3-0, ma l’ex Potenza spara alto a porta vuota il pallone del tris

77′ – RADDOPPIO DEL CATANIA CON GABRIEL LUNETTA CHE SERVITO DA CASASOLA SIGLA LA RETE DEL MERITATO 2-0!

71′ – Nel Catania fuori Corbari e Allegretto per Di Noia e Ierardi. Nel Cosenza fuori Beretta e Ricciardi per Mazzulla e Achour

69′ – Cosenza vicino al pareggio su punizione con Emmausso, para bene Dini che respinge la conclusione dell’ex Messina

64′ – Nel Catania fuori D’Ausilio e Rolfini per Lunetta e Caturano

60′ – Catania vicino al raddoppio con Casasola che prova a servire D’Ausilio in area: l’ex Avellino manca il pallone per centimetri

52′ – Rossazzurri pericolosissimi con Rolfini che va al tiro su serpentina di Jimenez, palla deviata in angolo

50′ – Ammonito Ba nel Cosenza

49′ – Catania che sfiora il raddoppio con Jimenez che serve Casasola che prova il pallonetto su Vettorel, ma palla poi persa da D’Ausilio

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: NEL COSENZA FUORI GARRITANO PER BA

Catania-Cosenza 1-0: Jimenez decide il primo tempo

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO: ROSSAZZURRI AVANTI CON JIMENEZ SUL COSENZA

45+1′ – Ammonito Celli nel Catania

45′ – Concessi tre minuti di recupero

40′ – Catania ad un passo dal raddoppio con Donnarumma che sfiora il raddoppio in area piccola dopo una cavalcata di Jimenez

34′ – VANTAGGIO DEL CATANIA CON JIMENEZ SERVITO PERFETTAMENTE DA DONNARUMMA CHE AL CENTRO SERVE IL NUMERO 7 CHE NON SBAGLIA. 1-0 PER I ROSSAZZURRI!

30′ – Catania ancora pericoloso con Casasola che serve Rolfini in area piccola, anticipato per un nulla dalla difesa del Cosenza che chiude in angolo

26′ – Vettorel ancora salva su un altro cross spiovente di Casasola, anticipato per un soffio Corbari

23′ – Ci prova il Catania in ripartenza con Jimenez, prova un tiro-cross parato agilmente da Vettorel

10′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA: a segno Casasola su assist di D’Ausilio ma l’arbitro annulla per fuorigioco

9′ – Inizio vibrante di gara ma poche occasioni al Massimino con il Catania pericoloso in ripartenza

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-COSENZA

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Cosenza

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Cosenza 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto (dal 71′ Ierardi), Miceli, Celli; Casasola, Corbari (dal 71′ Di Noia), Quaini, Donnarumma; Jimenez (dal 82′ Bruzzaniti), D’Ausilio (dal 64′ Lunetta); Rolfini (dal 64′ Caturano). A disposizione: Bethers, Coco, Cargnelutti, Martic, Raimo, Ponsi, Quiroz, Forte. Allenatore: Domenico Toscano

COSENZA (4-2-3-1): Vettorel; Cannavò, Dametto (dal 87′ Contiero), Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano (dal 46′ Ba); Ricciardi (dal 71′ Achour), Emmausso (dal 87′ Rocco); Beretta (dal 71′ Mazzulla). A disposizione: Pompei, Le Rose, Valente, Contiliano, Ragone. Allenatore: Antonio Buscè

ARBITRO: Il sig. Francesco Zago della sezione di Conegliano

ASSISTENTI: Il sig. Matteo Gentile della sezione di Isernia e il sig. Matteo Lauri della sezione di Gubbio

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

FVS: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale

AMMONITI: 45+1′ Celli (CAT), 50′ Ba (COS), 60′ Casasola (CAT), 85′ Toscano (CAT)

ESPULSI:

RETI: 34′ Jimenez (CAT), 77′ Lunetta (CAT)

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Credit: Catania FC

Inoltre, il match Catania-Cosenza sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.