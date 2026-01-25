La Fondazione Nova Civitas apre la sua sede operativa a Trapani: al centro progetti culturali e ricerca archeologica

- Pubblicità -

Trapani, 25 gennaio 2025 – La Fondazione Nova Civitas ETS ha inaugurato ieri mattina la propria sede operativa in via Rocco Solina 3, a Trapani. Un traguardo significativo per l’ente, impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale e nello sviluppo del territorio trapanese.

La cerimonia si è aperta con la scopertura della targa che intitola la sala convegni a Paolo Borsellino, a testimonianza dell’impegno nella promozione dei valori di legalità e giustizia.



A seguire si è tenuta una sessione di “Work Information” durante la quale sono intervenuti i rappresentanti dei partner coinvolti: Alphaomega Onlus, Tripoli & Partners, Vincenzo Di Dia Executive & Project Manager. Ciascuno ha illustrato il proprio contributo e le prospettive di collaborazione.

La nuova sede diventa il punto di riferimento per i numerosi progetti che Nova Civitas porta avanti. Tra questi, “Identità perdute”, la rassegna letteraria che ha ospitato giornalisti, scrittori e intellettuali di rilievo nazionale.

Di grande rilievo anche “Agorà Selinunte”, realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico. L’iniziativa ha riportato in vita l’antica agorà di oltre 33.000 metri quadrati con teatro, musica jazz e dialoghi culturali tra le colonne del tempio di Era.

Sul fronte della ricerca, la Fondazione promuove “TPortusVetus – Un mare di scoperte”, progetto di archeologia subacquea condotto con la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Le indagini nell’area marina tra la Colombaia e il Lazzaretto stanno rivelando strutture probabilmente riconducibili all’antica fase fenicio-punica della città, aprendo nuove prospettive per la creazione del Parco della Colombaia. Il dipartimento di archeologia è coordinato da Luigi Benedetti, direttore della rivista Eleggo.info.

Nel campo della musica e dello spettacolo, Nova Civitas ha avviato una collaborazione con il Maestro Mauro Carpi e la Fondazione Lino Patruno, ampliando così il proprio raggio d’azione nella promozione culturale.

Tra le iniziative più significative figura, inoltre, il Premio Emanuela Loi, dedicato alla memoria dell’agente di scorta caduta nella strage di via D’Amelio. Il riconoscimento celebra figure che si distinguono per il loro impegno civile e il servizio alla comunità.

Nova Civitas opera attraverso un modello che fa della multidisciplinarietà il proprio tratto distintivo: architetti, archeologi, giornalisti, formatori, aziende e operatori culturali lavorano insieme per costruire progetti capaci di coniugare ricerca, divulgazione e ricadute concrete sulla comunità.

«Quello di oggi è per noi un momento di grande gioia, ma anche un passaggio importante per la nostra realtà organizzativa e per la Fondazione – afferma il presidente Livio Marrocco – . Abbiamo finalmente presentato la nostra nuova sede: uno spazio operativo e logistico, ma soprattutto un luogo che immaginiamo come punto di riferimento per la cultura trapanese, per il mondo dell’imprenditoria e per la formazione delle giovani menti e dei futuri imprenditori del territorio. La nuova struttura rappresenta il cuore di un percorso di crescita che guarda con attenzione alla comunità, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità, momenti di riflessione e occasioni di investimento culturale. L’inaugurazione della nuova sede non rappresenta soltanto un traguardo fisico, ma l’inizio di una stagione di sinergie, collaborazioni e progetti condivisi. Un impegno che la Fondazione porta avanti insieme a numerosi partner, con l’intento di offrire alla comunità momenti di cultura, riflessione e crescita che riteniamo fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio».