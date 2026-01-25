Viale Moncada, case nel degrado: il SUNIA Sicilia e Catania chiedono interventi urgenti al Comune

- Pubblicità -

Il SUNIA di Catania e il SUNIA Sicilia tornano a denunciare la grave situazione di degrado degli immobili di edilizia residenziale pubblica siti in viale Moncada n. 18, scale A3 e A4, sollecitando un intervento immediato da parte del Comune di Catania.

A seguito delle recenti piogge, ingenti infiltrazioni d’acqua piovana hanno interessato numerosi appartamenti, provocando disagi rilevanti e seri rischi per la salute degli abitanti. In diversi casi l’acqua ha invaso quasi tutti i vani degli alloggi, rendendo impossibile la permanenza nelle abitazioni e costringendo alcune famiglie a trovare temporanea ospitalità presso parenti.

- Pubblicità -

La situazione è ulteriormente aggravata dal distacco di parti di intonaco dalle facciate, cadute in prossimità degli ingressi delle palazzine, con un evidente pericolo per l’incolumità degli inquilini.

La segretaria regionale Giusi Milazzo e la segretaria provinciale Agata Palazzolo dichiarano “la necessità di avviare con urgenza lavori improcrastinabili di riqualificazione delle facciate e delle coperture, già più volte richiesti, affinché venga garantito il diritto a un’abitazione sicura e dignitosa. Contestualmente, il sindacato chiediamo un incontro con gli assessori alle Manutenzioni, ai Lavori Pubblici e al Patrimonio del Comune di Catania, alla presenza di una delegazione degli assegnatari residenti nelle palazzine interessate, per individuare soluzioni immediate e tempi certi di intervento”.