I Lions ricordano l’esempio e la lezione del FIP Pino Grimaldi a due anni dalla scomparsa

ENNA – “Consapevolezza, responsabilità e visione: essere Lion oggi” è il tema dell’incontro con il quale il Distretto Lions 108Yb Sicilia ha reso omaggio a Pino Grimaldi, l’unico italiano a ricoprire – dalla nascita del lionismo nel 1917 – la carica di presidente internazionale di Lions International nell’anno sociale 1994/1995, il Former International President(FIP) Pino Grimaldi.

A Enna, sua città natale, nella Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte, sede dell’Archivio Grimaldi, le più alte cariche del distretto Lions Sicilia con la PID Elena Appiani, Leader Area Costituzionale GAT Europa, ospite dell’evento, i familiari del FIP e soci arrivati da tutta l’isola, hanno celebrato l’uomo e il Lion, la sua visione di lionismo che, come ha dichiarato il Governatore dei Lions siciliani Diego Taviano, “rimane esempio e ispirazione per Lions International”, la più grande organizzazione umanitaria del mondo.

I messaggi video giunti dal Presidente Internazionale A. P. Singh e dalla Presidente del Consiglio dei Governatori d’Italia Rossella Vitali, così come l’intervista del giornalista e socio Lion Carlo Alberto Tregua alla PID e Leader Area Costituzionale GAT Europa Elena Appiani, hanno tratteggiato la lezione, attuale oggi come ieri, di Pino Grimaldi. “Far succedere le cose per cambiare il mondo” ovvero avere consapevolezza della responsabilità etica di perseguire il benessere delle comunità attraverso la rete di persone di buona volontà – oggi oltre 1milione e 400mila Lions – in giubbotto giallo e blu ispirate dal motto “We Serve”. In questi tempi di crisi proprio la visione di Lions International e di leader come il fondatore Melvin Jones e Pino Grimaldi, attraverso l’internazionalità, il coinvolgimento di persone di qualità e di molteplici competenze professionali si propone come modello privilegiato di democrazia e responsabilità civica per tutti, anche e soprattutto per i giovani. Una risorsa anche per affrontare le emergenze, come quella del ciclone Harry, che ha devastato tante comunità siciliane e che richiede, oltre la semplice beneficenza, la solidarietà e la cittadinanza attiva.

E questo messaggio emerge dal ritratto a tutto tondo di Pino Grimaldi tracciato dai numerosi interventi introdotti e moderati dal PID e GWA Domenico Messina: i saluti di presidente Lions Club Enna William Tornabene, vice sindaco Francesco Comito per l’amministrazione comunale, delegata Lions Archivio Grimaldi Bianca Pellegrino, figli Luigi e Marco del FIP Grimaldi; i contributi di Presidente del Distretto Leo 108Yb Sicilia Matteo Siculo, Past Governatori Angelo Collura, Maurizio Gibilaro e Daniela Macaluso, Secondo Vicegovernatore Antonio Bellia, Primo Vicegovernatore Walter Buscema, PCC Mariella Sciammetta, PCC e GWA (Good Will Ambassador) Salvo Giacona, Immediato Past Governatore Mario Palmisciano, Governatore Distretto Lions 108Yb Sicilia Diego Taviano.

Ricordare il lionismo del FIP Pino Grimaldi, neurologo e psichiatra, appassionato di teatro e musica, giornalista, direttore di periodici e settimanali, editorialista di riviste nazionali ed estere, oltre che celebrarne l’impegno di tutta una vita significa, oggi, perpetuarne l’esempio per l’impegno umanitario nell’organizzazione umanitaria più grande del mondo, presente con i Lions club in oltre 200 Paesi e al servizio di tutta l’umanità con la fondazione LCIF, braccio operativo per costruire solidarietà e pace.