Nasce il Comitato territoriale per il No al referendum sulla giustizia. Giovedì conferenza stampa con il calendario degli eventi 

- Pubblicità -

Sarà presentato giovedi 29 gennaio alle ore 10,30, nel Salone Russo della CGIL di Catania, il Comitato territoriale per il No al referendum sulla giustizia, costituito anche nel capoluogo etneo.

Il Comitato riunisce associazioni cittadine, realtà sociali e organizzazioni sindacali – tra cui la CGIL – con l’obiettivo di promuovere il No alla riforma costituzionale della magistratura, nota come “legge Nordio”.

- Pubblicità -

Secondo le realtà promotrici, la riforma incide in modo critico sull’equilibrio tra i poteri dello Stato definito dalla Costituzione e non affronta i nodi strutturali del sistema giudiziario italiano, dalla durata dei processi alla carenza di personale e risorse. Il rischio evidenziato è un indebolimento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, pilastri dello Stato di diritto.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le ragioni del No, il percorso di informazione e mobilitazione che il Comitato intende avviare sul territorio e il calendario delle iniziative previste, attraverso appuntamenti pubblici e momenti di confronto rivolti alla cittadinanza in vista del referendum.

Hanno aderito al Comitato, ad oggi:

Cgil, Auser, Anpi, Arci, Acli, Federconsumatori, Libera, Memoria e futuro, Volere la luna, Pax Christi, Koinè, Rete studenti medi, SUNIA, Udi, Udu, Antimafia e Legalità, FareStormo_Ilcerchiodelledonne, Rete Restiamo umani, La finestra, Dioghene APS Associazione antimafia e antiusura, Primavera degli studenti.