Emergenze Sicilia, Chinnici (PD): “l’Assemblea dà una lezione al governo regionale”

“Ancora una volta il governo regionale riceve una lezione da parte dell’Assemblea che, con voto segreto, approva un ordine del giorno dell’opposizione che impegna l’esecutivo a destinare le risorse già stanziate per il Ponte sullo Stretto alla ricostruzione dopo il ciclone Harry e alla frana di Niscemi”. Così commenta Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vicesegretaria regionale del Partito Democratico.

“Se il governo regionale – aggiunge – avesse una coscienza politica darebbe seguito alla volontà dell’Assemblea, che ricordo rappresenta la volontà dei cittadini siciliani”.

“Alla luce delle tante risorse stanziate ma non spese in questi anni – ha spiegato la deputata nel corso del suo intervento in Aula – è necessario un cambio di passo nell’approccio amministrativo per sburocratizzare al massimo gli iter, snellendo le procedure per l’accesso ai fondi e per l’avvio dei cantieri. Gli enti locali, i sindaci in prima linea, devono essere messi nelle condizioni di utilizzare velocemente queste risorse, senza intoppi procedurali”.