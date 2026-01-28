La rete Zeromolestie Sinalp si radica a Partinico (PA). Anche il Caffè Brugnano aderisce allo “scontrino antiviolenza”

- Pubblicità -

Il SINALP Sicilia, attraverso la propria Rete Zeromolestie Sinalp, esprime profonda soddisfazione per l’avvio operativo del progetto “Scontrino Antiviolenza” nel comune di Partinico.

Una tappa storica che vede anche il Caffè Brugnano ad abbracciare ufficialmente questa iniziativa di alto valore civile e sociale.

L’adesione del Caffè Brugnano non è un gesto isolato, ma il frutto di una precisa volontà politica e sindacale, sancita dalla Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 19/11/2025 del Comune di Partinico.

Grazie a questa collaborazione tra il SINALP e l’Amministrazione Comunale, il “semplice” scontrino fiscale si trasforma in uno strumento di difesa attiva e di informazione capillare.

Il sindacato deve uscire dai confini classici della tutela contrattuale per farsi carico anche della sicurezza e della dignità della persona a 360 gradi, dichiara il Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone.

Anche gli scontrini emessi dal Caffè Brugnano riporteranno il numero di emergenza 1522 e i contatti della Rete Zeromolestie Sinalp, offrendo una via d’uscita silenziosa e sicura a chi vive nel terrore.

L’adesione di Caffè Brugnano dimostra che l’imprenditoria locale può e deve essere protagonista del cambiamento. Questa iniziativa, inoltre, permette alle aziende di attestare politiche attive per la Parità di Genere, in linea con la recente Legge 5 novembre 2021, n. 162.

Un bar, un punto di ristoro, è il cuore pulsante di una comunità. Utilizzare i luoghi del quotidiano per rompere il muro del silenzio significa portare il messaggio di aiuto proprio lì dove la vita accade ogni giorno.

Dichiara la delegata Zeromolestie Sinalp Dr.ssa Loredana Berritta: “Il Caffè Brugnano di Partinico rappresenta oggi un esempio di civiltà per tutta la Sicilia. Come SINALP, siamo orgogliosi che la nostra Rete Zeromolestie Sinalp abbia trovato in questa storica azienda e nell’Amministrazione di Partinico interlocutori così sensibili.

Questo scontrino non è solo un pezzo di carta, è una carezza a chi soffre e un monito a chi abusa. Invitiamo tutte le attività commerciali del territorio a seguire questo esempio.

La lotta alla violenza non si fa con i proclami, ma con gesti concreti che entrano nelle tasche e nelle case dei cittadini.” Invitiamo i cittadini di Partinico a sostenere le attività che, come il Caffè Brugnano, scelgono di schierarsi apertamente.

Fermarsi per un caffè in una struttura convenzionata con la Rete Zeromolestie SINALP significa sostenere un progetto che mette al centro la dignità umana.

La Rete Zeromolestie SINALP continua il suo cammino, da Partinico parte un segnale di speranza che intendiamo estendere a ogni comune dell’Isola.

La Segreteria Regionale SINALP Sicilia Rete Zeromolestie Sinalp

Caffè Brugnano di Partinico: Ogni Acquisto è un Segnale di Civiltà

A Partinico, da sempre, Caffè Brugnano non è solo aroma, tradizione e qualità. È casa, è incontro, è comunità.

Oggi siamo orgogliosi di andare oltre: siamo il primo bar ad aderire ufficialmente al progetto “Scontrino Antiviolenza”, promosso dalla Rete Zeromolestie Sinalp in collaborazione con il Comune di Partinico, grazie alla Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 19/11/2025.

Cosa significa per te?

Da oggi, ogni scontrino che emettiamo sarà più di un semplice conto: porterà un messaggio di speranza e un numero di aiuto dedicato alle vittime di violenza.

Un piccolo gesto che può fare la differenza, un segnale silenzioso ma potente che dice:

“Non sei sola. Esiste una via d’uscita. Chiedi aiuto.”

Perché lo facciamo?

Perché crediamo che i luoghi di incontro, come il nostro bar, debbano essere presidi di civiltà e di sostegno per la comunità. Vogliamo usare la nostra visibilità quotidiana per spezzare il muro del silenzio che spesso circonda la violenza.

Unisciti a noi in questa scelta importante.

Fermati al nostro bar per un caffè, una colazione, un incontro.

Riceverai non solo la nostra migliore qualità, ma anche la certezza di sostenere, con un semplice gesto, un grande progetto di sensibilizzazione e sostegno.

Caffè Brugnano di Partinico

Dove ogni scontrino diventa una carezza per chi ha bisogno.