Magic Gala: al Parco Commerciale “I Portali” la serata all’insegna della magia nel giorno di Don Bosco

Sabato 31 gennaio, all’interno del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta, andrà in scena Magic Gala, lo spettacolo di magia e illusionismo con accesso gratuito al pubblico. Il via alle ore 18.

La serata, un vero e proprio galà della magia, avrà come protagonisti 5 artisti del Club Illusionisti di Catania. Tra questi Dimitri Tosi, in arte mago Dimis, presidente del Club Illusionisti di Catania delegazione del Club Magico Italiano.

«In occasione della festa di don Bosco (che si celebra proprio il 31 gennaio), patrono dei prestigiatori e dei saltimbanchi – spiega Dimis – stiamo organizzando una manifestazione all’interno del Parco Commerciale I Portali. Noi 5 maghi animeremo la serata con vari rami dell’illusionismo, dalla magia comica al mentalismo, dalla magia generale alla magia di scena e così via».

«Lo scopo dell’evento – prosegue Dimis – è innanzitutto la divulgazione dell’arte magica, che è la nostra passione: ci sarà la possibilità di iscriversi al Club Illusionisti, che raggruppa sia maghi professionisti sia appassionati di magia, e lo spettacolo servirà appunto per avvicinare il grande pubblico al mondo dell’illusionismo. Ma vogliamo anche festeggiare don Bosco così come faceva lui, in mezzo ai ragazzi con arti performative».

Il mago Dimis, spostandosi poi in campo privato, racconta il suo primo avvicinamento all’arte della magia e l’inizio di una lunga attività nel mondo dell’illusionismo: «Mi sono avvicinato alla magia grazie a un salesiano, don Franco Crimì, che a Trapani organizzava i suoi primi spettacoli al teatro dell’Oratorio Salesiano e lì mi ha inculcato questo “virus magico” che ormai mi porto dietro da quasi 30 anni».

Alle domande: «Cos’è per te la magia? Cosa ti spinge a fare questo nella vita?», Dimis risponde: «La mia è una passione fortissima. Noi maghi, per dirla alla latina, lo chiamiamo “bacillus magicus”. È un qualcosa che quando arriva ti cambia per sempre: la magia ha un proprio linguaggio, un proprio modo di vedere le cose che è totalmente differente da quello comune. Quando entro in un negozio penso a cosa potrebbe essere utile ai fini di una routine magica e cosa no. È come se dopo essermi avvicinato alla magia vedessi il mondo con occhi totalmente diversi».

«Dunque per me la magia – aggiunge infine – è innanzitutto passione, che poi si è trasformata in lavoro. Giusto il 30 gennaio, il giorno prima dello spettacolo, compirò 25 anni di carriera artistica magica e 30 anni dal primo approccio alla magia grazie a don Franco».

Dimis si prepara così a salire nuovamente sul palco, festeggiando don Bosco ma anche un grande traguardo personale, in una serata all’insegna della magia, del divertimento e della passione di chi ha dedicato la propria vita a quest’arte.