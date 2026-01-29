Giornata della Memoria, Giacobbe: “La storia sia un monito quotidiano. No all’antisemitismo, no all’odio, no alla violenza”

- Pubblicità -

«La Giornata della Memoria ci richiama a una delle pagine più buie della storia dell’umanità. Ma ricordare non basta: la memoria deve essere un atto vivo, un impegno quotidiano».

Così il senatore Francesco Giacobbe in occasione della Giornata della Memoria.



«Anche gli eventi che ci hanno scosso negli ultimi tempi – prosegue Giacobbe – dimostrano quanto odio, pregiudizio e violenza possano ancora trovare spazio se abbassiamo la guardia. Per questo la storia deve essere sempre un monito: non solo da studiare, ma da vivere ogni giorno nei nostri comportamenti e nelle nostre scelte».

«No all’antisemitismo.

No all’odio.

No alla violenza.

Senza se e senza ma.

La memoria non è solo passato: è lo strumento con cui costruiamo il futuro. Ricordare significa scegliere, ogni giorno, da che parte stare», conclude il senatore Giacobbe.