L’eredità di Domenico De Masi: il 2 febbraio a Roma la presentazione di “Conversas sobre o futuro” promossa dall’Associazione di Amicizia Italia–Brasile e dall’Istituto Guimarães Rosa

Lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 17.00, presso l’Istituto Guimarães Rosa (piazza Navona 18), si terrà la presentazione di “Conversas sobre o futuro”, edizione brasiliana del volume “Conversazioni sul futuro”, pubblicato in Italia da PaperFirst.
Le “Conversazioni sul Futuro” sono il frutto di una serie di incontri tra Domenico De Masi e il giornalista Giulio Gambino, svoltisi tra dicembre 2021 e maggio 2023 nella casa romana del grande sociologo italiano: un dialogo informale ma serrato, rievocativo e introspettivo, tra due generazioni divise da mezzo secolo, nel quale il professor De Masi ripercorre la propria vita, la formazione e le esperienze personali che hanno plasmato il suo pensiero.
In una preziosa rivisitazione della sua carriera, De Masi affronta con lucidità alcuni tra gli argomenti più divisivi del nostro tempo, offrendo chiavi di lettura ai problemi esistenziali dell’uomo nell’età post-industriale, con particolare attenzione alle trasformazioni del lavoro e della società.
All’incontro, aperto dai saluti iniziali dell’Ambasciatore del Brasile a Roma, Renato Mosca, e dell’On. Fabio Porta, discuteranno del libro Giulio Gambino, Massimo Canevacci e Roberto Panzarani.