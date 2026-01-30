Edilizia pubblica, il Sunia CT richiede verifica urgente su circa 10.000 alloggi: “Necessari sopralluoghi immediati per garantire sicurezza e abitabilità”

- Pubblicità -

Effettuare con urgenza sopralluoghi tecnici per verificare le condizioni di abitabilità e agibilità di circa 10.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e dell’IACP di Catania. È la richiesta formale di SUNIA Sicilia e SUNIA Catania che viene rivolta agli enti competenti alla luce dei danni causati dal ciclone Harry e dalle recenti avverse condizioni atmosferiche che hanno interessato il territorio.

Molti degli immobili in questione, già vetusti e caratterizzati da criticità strutturali, hanno riportato danni significativi, in particolare alle facciate e alle coperture, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza degli edifici e sulla serenità degli abitanti. Una situazione che non può essere sottovalutata e che impone una risposta tempestiva e coordinata.

“Per questo chiediamo a Comune e IACP di attivare immediatamente le verifiche tecniche necessarie, al fine di individuare gli interventi prioritari per la messa in sicurezza degli edifici, prevenire rischi per l’incolumità delle persone e garantire condizioni di vita dignitose agli assegnatari degli alloggi”, sottolineano Giusi Milazzo e Agata Palazzolo, rispettivamente segretaria generale di Sunia Sicilia e Sunia Catania.

Per il sindacato degli inquilini, l’auspicio è che gli enti proprietari raccolgano l’appello e avviino in tempi rapidi un piano di sopralluoghi e interventi, capace di affrontare l’emergenza.