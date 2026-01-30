Lungomare di Catania, riaperto alla viabilità dopo i danni per il maltempo e l’avvio del cantiere per la rigenerazione

- Pubblicità -

È stato riaperto al traffico veicolare ieri, giovedì 29 gennaio, alle ore 18,00 anche l’ultimo tratto del Lungomare di Ognina, da piazza Franco Battiato a piazza Mancini Battaglia, rimasto parzialmente chiuso per consentire il ripristino delle carreggiate dopo l’emergenza maltempo del 20 e 21 gennaio e l’avvio del cantiere per l’esecuzione dei lavori di rigenerazione del percorso secondo criteri di sostenibilità ambientale.

La inderogabile necessità di un restringimento di carreggiata ha suggerito ai tecnici di consentire la viabilità in un solo senso di marcia in direzione piazza Mancini Battaglia, mantenendo comunque una corsia per la sosta, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di riqualificazione del Lungomare, opera finanziata con 15 milioni di euro di sostegno statale.

Per chi proviene dalla circonvallazione e deve dirigersi verso piazza Europa è possibile avvalersi di via Barraco e, dopo la rotatoria su via del Rotolo, imboccare via Alcide De Gasperi.