Serie C, Sorrento-Catania: la diretta della partita

Torna oggi in campo il Catania di Mimmo Toscano che vuole mantenere la vetta del girone C di Serie C e sfida il Sorrento di Cristian Serpini, calcio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Rossazzurri che vengono da tre vittorie consecutive e hanno necessità di fare quanti più punti possibili, come anche i rossoneri campani che vengono dal k.o. contro la Salernitana. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Sorrento-Catania: la diretta della partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA
14.30 – Fischio d’inizio del match tra Sorrento e Catania
Sorrento-Catania: le formazioni ufficiali
SORRENTO (-): in attesa
CATANIA (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Davide Gandino della sezione di Alessandria
ASSISTENTI: Il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia e il sig. Alessio Miccoli della sezione di Lanciano
QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia
FVS: Il sig. Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Viviani di Potenza vale la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Sorrento-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.