Serie C, Sorrento-Catania: la diretta della partita

Torna oggi in campo il Catania di Mimmo Toscano che vuole mantenere la vetta del girone C di Serie C e sfida il Sorrento di Cristian Serpini, calcio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Rossazzurri che vengono da tre vittorie consecutive e hanno necessità di fare quanti più punti possibili, come anche i rossoneri campani che vengono dal k.o. contro la Salernitana. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Sorrento-Catania: la diretta della partita

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Sorrento e Catania

Sorrento-Catania: le formazioni ufficiali

SORRENTO (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Davide Gandino della sezione di Alessandria

ASSISTENTI: Il sig. Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia e il sig. Alessio Miccoli della sezione di Lanciano

QUARTO UOMO: Il sig. Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia

FVS: Il sig. Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Viviani di Potenza vale la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Sorrento-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.