Palermo. Al Teatro Agricantus “I Trovatori” portano in scena una favola ispirata a Michael Ende

Per la stagione “Il teatro è una favola vivente” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio dedica ai più piccoli, oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 16 la compagnia I Trovatori di Castelbuono porterà in scena “Il circo delle scelte coraggiose” di Delia Oddo, che firma anche la regia e sarà in scena al fianco di Giuseppe Vignieri: una storia emozionante di libertà e sogni ispirata a La favola dei saltimbanchi dello scrittore tedesco Michael Ende.

Una compagnia di artisti girovaghi, disperati perché ormai privi di un qualunque pubblico, per sbarcare il lunario ha dovuto vendere tutti i carri, i cavalli e abbandonare il suo amato circo. La loro stessa vita… Se da un giorno all’altro qualcuno ti portasse via il tuo sogno, cosa saresti disposto a fare per riaverlo?

Ecco che in questa favola bizzarra sembra esserci una soluzione: firmare il contratto con una ditta chimica che li ingaggerebbe per fare pubblicità ai loro prodotti. A una sola condizione: la compagnia dovrebbe abbandonare Eli, una ragazzina dodicenne, orfana e ammalata che da tre anni fa parte della famiglia, rimasta gravemente offesa da una catastrofe chimica causata proprio dalla stessa azienda che ora vorrebbe assumerli. Cosa sceglierà di fare la famiglia di saltimbanchi?

Una recita fantastica (adatta a bambini dai 4 anni di età) in cui realtà e finzione si fondono progressivamente sulle scene di Francesco Norata, e che veicola valori quali l’importanza della solidarietà, della dignità e dell’umanità, contro la disumanizzazione del consumismo e dell’industria.