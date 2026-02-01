Servizi Sociali, l’avvocato Ilaria Spoto Puleo nominata Garante per l’infanzia e l’adolescenza

- Pubblicità -

Il sindaco Enrico Trantino ha nominato l’avvocato Ilaria Spoto Puleo nuovo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Catania. La nomina è avvenuta in attuazione del regolamento approvato dal Consiglio comunale nell’estate scorsa e a seguito della procedura di manifestazione di interesse pubblicata dalla Direzione Famiglia e Politiche Sociali. L’incarico, a titolo gratuito, avrà durata pari al mandato del sindaco e fino alla nomina di un nuovo garante, con l’obiettivo di rafforzare a livello locale le politiche di tutela, promozione e ascolto dei diritti dei minorenni. Ilaria Spoto Puleo è un legale con una solida formazione giuridica e una consolidata esperienza nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori. Nel corso della sua attività professionale ha operato a stretto contatto con famiglie, scuole e istituzioni, maturando competenze specifiche nei settori della protezione dell’infanzia, dell’affido, delle adozioni e della prevenzione del disagio. Il suo percorso è caratterizzato da un impegno costante nelle battaglie per la difesa dei diritti dei più fragili e nelle campagne contro ogni forma di violenza e abuso sui minori, coniugando rigore professionale e sensibilità sociale. In base al regolamento comunale il Garante svolge un ruolo super partes di promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età, in coerenza con la Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e con la normativa nazionale ed europea. Tra le principali competenze rientrano la promozione di iniziative per l’attuazione dei diritti dei minori, la segnalazione alle autorità competenti di situazioni di pregiudizio o violazione, la collaborazione con servizi sociali, istituzioni scolastiche, associazioni e realtà del territorio, la promozione dell’ascolto diretto di bambini e adolescenti, nonché il supporto alla costruzione di una rete integrata per la prevenzione del disagio e della devianza giovanile. Il Garante opera inoltre come ponte tra le esigenze dei minori e le risposte del sistema pubblico, favorendo il dialogo e la cooperazione tra enti e comunità locali. La determina sindacale sottolinea come la nomina del Garante si inserisca nel quadro delle azioni già avviate dal Comune di Catania a favore dei minori più vulnerabili, provenienti da contesti difficili o conflittuali, rafforzando il presidio istituzionale a tutela dei loro diritti fondamentali. Commentando la nomina, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore ai Servizi Sociali Serena Spoto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. «Con questa nuova figura il Comune di Catania compie un passo importante nel rafforzamento delle politiche di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La scelta dell’avvocato Ilaria Spoto Puleo, professionista di comprovata esperienza e sensibilità, garantisce competenza, ascolto e attenzione concreta verso i bisogni dei più giovani e la sua nomina a Garante rappresenta il naturale approdo di un cammino orientato all’ascolto, all’inclusione e alla promozione di una cultura della responsabilità collettiva verso l’infanzia e l’adolescenza. Il Garante rappresenterà un punto di riferimento per famiglie, scuole e servizi, contribuendo a costruire una città sempre più attenta ai diritti, alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere dei minori. Investire sull’infanzia significa investire sul futuro della nostra comunità e a promuovere una rete territoriale capace di garantire a ogni bambino e adolescente il diritto a crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso delle proprie potenzialità”.