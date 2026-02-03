Festa di Sant’Agata: tre ragazzi catanesi sulla Carrozza del Senato con il progetto “Un gesto per Catania”

- Pubblicità -

Educazione civica, gentilezza e amore per Catania sono gli elementi principali alla base del progetto “Un gesto per Catania”, che porterà per la Festa di S. Agata 2026 due alunne e un alunno catanesi a salire oggi, tra poche ore, sulla carrozza del Senato, al posto di sindaco e amministratori.



Un gesto simbolico e particolarmente rappresentativo che rinnova anche quest’anno un’idea e un’azione amministrativa portate avanti dal sindaco Enrico Trantino sin dal suo insediamento al Palazzo degli Elefanti: mettere al centro i più giovani come esempio di cittadinanza attiva e amore per la città.



Con la collaborazione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, retto da Andrea Guzzardi, è stato realizzato il progetto di educazione civica “Un gesto per Catania”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Ciascuno degli undici istituti partecipanti ha avuto l’opportunità di raccontare, attraverso un piccolo gesto concreto, valori come il rispetto, la gentilezza e l’inclusione.



I sessanta elaborati presentati – tra video della durata massima di due minuti, fotografie o disegni accompagnati da un breve testo – sono stati valutati da un’apposita commissione che ha selezionato i tre lavori ritenuti più significativi per valore educativo e messaggio trasmesso.



I tre studenti vincitori, due ragazze e un ragazzo, che parteciperanno all’importante evento istituzionale dedicato alla festa salendo sulla Carrozza del Senato, sono: Emma Todaro Cosentino, classe 3C – I.C. Pizzigoni/Carducci, elaborato “Poesia”; Leonardo Platania, classe 5F – I.C. Sante Giuffrida, elaborato “Disegno e Poesia”; Aurora Lombardo, classe 2A – I.C. San Giovanni Bosco, elaborato “Disegno e Poesia”.

Le scuole vincitrici sono: I.C. Pizzigoni/Carducci (scuola primaria); I.C. Sante Giuffrida (scuola primaria); I.C. San Giovanni Bosco (scuola secondaria di primo grado).



Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi San Giovanni Bosco, Sauro/Giovanni XXIII, Petrarca, Di Guardo/Quasimodo, Sante Giuffrida, Diaz/Manzoni, XX Settembre, Montessori/Mascagni, Pizzigoni/Carducci, Battisti, Vespucci.



“Un progetto che rafforza il legame tra scuola, istituzioni e città -affermano il sindaco Trantino e l’assessore Guzzardi – e che affida ai più giovani il compito e l’onore di rappresentare i valori più autentici di Catania in occasione della nostra festa più sentita e partecipata”.

Nelle prossime settimane sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati realizzati dagli studenti, a testimonianza dell’impegno e della creatività dimostrati. A ciascun alunno e istituto coinvolto sarà consegnato un attestato di partecipazione, come riconoscimento per l’attività svolta e per il contributo offerto alla crescita civica della comunità.