Italia–Brasile: Porta (PD) interroga il Governo sui ritardi nelle conversioni delle patenti

- Pubblicità -

L’on. Fabio Porta, eletto nella Ripartizione America Meridionale, ha presentato un’interrogazione al Ministro dei Trasporti per chiedere chiarimenti sui ritardi nelle procedure di conversione delle patenti di guida brasiliane in Italia.



Nonostante il rinnovo dell’Accordo Italia–Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti sia entrato in vigore il 28 aprile 2025, dopo la sospensione dei suoi effetti dal 13 gennaio 2023 e oltre due anni di vuoto normativo, persistono ritardi inaccettabili e gravi disparità territoriali nella gestione delle domande, con conseguenze concrete sulla vita quotidiana, sull’accesso al lavoro e sul diritto alla mobilità.



«Continuano ad arrivarmi segnalazioni di cittadini che denunciano ritardi incomprensibili – precisa Porta. Non è accettabile che un accordo internazionale già operativo resti di fatto lettera morta a causa di inefficienze amministrative. Servono tempi certi, trasparenza e pari trattamento su tutto il territorio nazionale», ha dichiarato il deputato dem a margine della presentazione dell’interrogazione.