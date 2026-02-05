Festa di Sant’Agata 2026 LIVE: la diretta del giro interno

Oggi, lunedì 5 febbraio, la Festa di Sant’Agata entra nella sua fase conclusiva con il tradizionale “giro interno”. Dopo le celebrazioni di questa mattina in Cattedrale, con la Messa Pontificale, a partire dalle ore 17 i fedeli si riuniranno in piazza Duomo per assistere ai fuochi d’artificio che precedono l’uscita della Santa dalla Basilica.

Successivamente il fercolo inizierà a muoversi lungo via Etnea, dando avvio al percorso cittadino che si concluderà domani, venerdì 6 febbraio, in tarda mattinata, con il rientro in Cattedrale.

La redazione di Hashtag Sicilia seguirà la festa minuto per minuto attraverso questa live testuale – per rispondere alla sempre viva domanda “unni è arrivata a Santa?”, ovvero aggiornare in tempo reale i lettori della posizione del Fercolo – e trasmetterà inoltre in diretta sul proprio sito, grazie alla gentile concessione dell’Arcidiocesi di Catania, tutte le principali cerimonie religiose.

Festa di Sant’Agata 2026: la diretta della processione

17.00 – Uscita del Busto Reliquiario di Sant’Agata con inizio della processione

16.00 – Messa con S.E. Mons. Francesco Lomanto (Arcivescovo di Siracusa) QUI SOTTO LA DIRETTA 👇

12.00 – Fine del Solenne Pontificale (qui sopra potete rivedere l’intera cerimonia)

10.00 – Inizia il Solenne Pontificale

