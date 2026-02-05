Palermo: al Liceo Vittorio Emanuele II la premiazione del progetto contro il bullismo, venerdì 6 febbraio

Si conclude con un evento pubblico il progetto “Lasciami Volare”, iniziativa promossa da Seven Art s.r.l. in collaborazione con l’Associazione Faro Convention Citizens of Europe, dedicata alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo attraverso un innovativo percorso artistico e digitale. L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 9.30 alle 12.00, presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo.
Il progetto ha coinvolto 23 studentesse e studenti delle scuole superiori, coordinati da 8 docenti, in un percorso creativo volto a sensibilizzare sul tema del bullismo. I giovani partecipanti hanno realizzato elaborati grafici spontanei e riflessivi, esprimendo emozioni e prospettive su un fenomeno sempre più diffuso in ambito scolastico e sociale.
“Lasciami Volare” non è stato solo un’esperienza artistica, ma un vero e proprio laboratorio di competenze trasversali: dal lavoro di gruppo al brainstorming, fino allo sviluppo di capacità grafico-artistiche. L’iniziativa ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con un linguaggio contemporaneo, avvicinandoli anche alle potenzialità della tecnologia blockchain, sulla quale le opere verranno conservate e certificate, aprendo potenzialmente le porte a un mercato dell’arte di nuova generazione.
La premiazione valorizzerà la creatività, la tecnica e l’interpretazione tematica delle opere, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza artistica e la crescita personale dei partecipanti. L’evento sarà seguito anche in remoto per permettere la partecipazione di studenti e docenti esterni.
Alla cerimonia interverranno: Mariangela Ajello, Dirigente Scolastica del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo; Graziella Bonomo, Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Assunto di Caltanissetta; Raluca Vatavu, Digital Business Angel di Seven Art s.r.l.; Rosa Anna Argento, Presidente di Faro Convention Citizens of Europe; Una psicologa del Servizio Civile Co.Tu.Le.Vi; Valentina Chinnici, deputata all’ARS e Presidente del Cidi.
L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso impegnativo e al tempo stesso gratificante, che ha visto i giovani protagonisti nella produzione di opere cariche di significato sociale, tecnicamente curate e pronte per essere immesse in un circuito innovativo di valorizzazione artistica.
Palermo: al Liceo Vittorio Emanuele II la premiazione del progetto contro il bullismo, venerdì 6 febbraio
Si conclude con un evento pubblico il progetto “Lasciami Volare”, iniziativa promossa da Seven Art s.r.l. in collaborazione con l’Associazione Faro Convention Citizens of Europe, dedicata alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo attraverso un innovativo percorso artistico e digitale. L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 9.30 alle 12.00, presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo.