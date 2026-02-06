Ciclone Harry, Acireale: seconda giornata di pulizia e sgombero a Stazzo

- Pubblicità -

Il sindaco, Roberto Barbagallo, informa che domani, sabato 7 febbraio, presso il litorale della frazione di Stazzo, si terrà la seconda giornata dedicata alla pulizia e allo sgombero degli immobili colpiti dal recente evento calamitoso causato dal ciclone Harry.

Il punto di ritrovo per i volontari è fissato in piazza Mantova alle ore 8.00, da dove prenderanno avvio le attività di supporto ai residenti, al Comitato Voce di Stazzo e agli operatori, in collaborazione con il Comune di Acireale e la ditta Tekra. Le attività proseguiranno fino alle ore 15.30.

Il sindaco Barbagallo sottolinea l’importanza del coinvolgimento diretto del mondo associativo e del volontariato, rinnovando l’appello già lanciato in occasione delle precedenti iniziative:

«Abbiamo già dimostrato quanto sia fondamentale fare rete per aiutare i cittadini maggiormente colpiti. Il contributo di associazioni e cittadini rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un primo passo per avviare un percorso di ripristino delle condizioni di vivibilità».

L’invito è rivolto ad associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini disponibili a offrire il proprio supporto, nel rispetto delle indicazioni operative e delle norme di sicurezza che verranno fornite sul posto.