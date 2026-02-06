Festa di Sant’Agata 2026 LIVE: la diretta del giro interno

Oggi, lunedì 5 febbraio, la Festa di Sant’Agata entra nella sua fase conclusiva con il tradizionale “giro interno”. Dopo le celebrazioni di questa mattina in Cattedrale, con la Messa Pontificale, a partire dalle ore 17 i fedeli si riuniranno in piazza Duomo per assistere ai fuochi d’artificio che precedono l’uscita della Santa dalla Basilica.

Successivamente il fercolo inizierà a muoversi lungo via Etnea, dando avvio al percorso cittadino che si concluderà domani, venerdì 6 febbraio, in tarda mattinata, con il rientro in Cattedrale.

La redazione di Hashtag Sicilia seguirà la festa minuto per minuto attraverso questa live testuale – per rispondere alla sempre viva domanda “unni è arrivata a Santa?”, ovvero aggiornare in tempo reale i lettori della posizione del Fercolo – e trasmetterà inoltre in diretta sul proprio sito, grazie alla gentile concessione dell’Arcidiocesi di Catania, tutte le principali cerimonie religiose.

Festa di Sant’Agata 2026: la diretta della processione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

11.28 – La Santa arriva di fronte alla Chiesa di San Benedetto, a breve avrà inizio il canto delle Suore Benedettine

11.05 – Passaggio per via Crociferi

11.00 – Inizio della Salita di Sangiuliano a passo d’uomo

10.30 – Sant’Agata arrivata ai Quattro Canti, a breve partirà la Salita di Sangiuliano

10.00 – Prosegue lungo via Etnea la processione, a breve sosta ai Quattro Canti

09.20 – Ingresso della Santa Patrona in piazza Stesicoro

08.15 – Sant’Agata ripercorre ancora una volta via Etnea, però in direzione verso il Duomo

07.30 – Spettacolari fuochi pirotecnici in Piazza Cavour

07.00 – Omaggio floreale della Chiesa di Sant’Agata al Borgo

05.29 – Ingresso in Piazza Cavour del fercolo

05.00 – Prosegue ancora la processione in via Caronda

01.30 – Prosegue la processione, fercolo in Via Caronda all’incrocio con Viale XX Settembre

00.25 – Processione giunta in all’angolo con Via Umberto, dinnanzi alla Villa Bellini

20.30 – Fercolo in Via Etnea

18.15 – Processione giunta in Piazza Università

17.15 – Uscita trionfale del Busto Reliquiario e dello Scrigno Argenteo

17.05 – Fuochi pirotecnici precedenti all’inizio del giro interno

16.00 – Messa con S.E. Mons. Francesco Lomanto (Arcivescovo di Siracusa) QUI SOTTO LA DIRETTA 👇

12.00 – Fine del Solenne Pontificale (qui sopra potete rivedere l’intera cerimonia)

10.00 – Inizia il Solenne Pontificale

