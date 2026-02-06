Festa di Sant’Agata 2026 LIVE: la diretta del giro interno

Oggi, lunedì 5 febbraio, la Festa di Sant’Agata entra nella sua fase conclusiva con il tradizionale “giro interno”. Dopo le celebrazioni di questa mattina in Cattedrale, con la Messa Pontificale, a partire dalle ore 17 i fedeli si riuniranno in piazza Duomo per assistere ai fuochi d’artificio che precedono l’uscita della Santa dalla Basilica.
Successivamente il fercolo inizierà a muoversi lungo via Etnea, dando avvio al percorso cittadino che si concluderà domani, venerdì 6 febbraio, in tarda mattinata, con il rientro in Cattedrale.
La redazione di Hashtag Sicilia seguirà la festa minuto per minuto attraverso questa live testuale – per rispondere alla sempre viva domanda “unni è arrivata a Santa?”, ovvero aggiornare in tempo reale i lettori della posizione del Fercolo – e trasmetterà inoltre in diretta sul proprio sito, grazie alla gentile concessione dell’Arcidiocesi di Catania, tutte le principali cerimonie religiose.
Festa di Sant’Agata 2026: la diretta della processione
11.28 – La Santa arriva di fronte alla Chiesa di San Benedetto, a breve avrà inizio il canto delle Suore Benedettine
11.05 – Passaggio per via Crociferi
11.00 – Inizio della Salita di Sangiuliano a passo d’uomo
10.30 – Sant’Agata arrivata ai Quattro Canti, a breve partirà la Salita di Sangiuliano
10.00 – Prosegue lungo via Etnea la processione, a breve sosta ai Quattro Canti
09.20 – Ingresso della Santa Patrona in piazza Stesicoro
08.15 – Sant’Agata ripercorre ancora una volta via Etnea, però in direzione verso il Duomo
07.30 – Spettacolari fuochi pirotecnici in Piazza Cavour
07.00 – Omaggio floreale della Chiesa di Sant’Agata al Borgo
05.29 – Ingresso in Piazza Cavour del fercolo
05.00 – Prosegue ancora la processione in via Caronda
01.30 – Prosegue la processione, fercolo in Via Caronda all’incrocio con Viale XX Settembre
00.25 – Processione giunta in all’angolo con Via Umberto, dinnanzi alla Villa Bellini
20.30 – Fercolo in Via Etnea
18.15 – Processione giunta in Piazza Università
17.15 – Uscita trionfale del Busto Reliquiario e dello Scrigno Argenteo
17.05 – Fuochi pirotecnici precedenti all’inizio del giro interno
16.00 – Messa con S.E. Mons. Francesco Lomanto (Arcivescovo di Siracusa) QUI SOTTO LA DIRETTA 👇
12.00 – Fine del Solenne Pontificale (qui sopra potete rivedere l’intera cerimonia)
10.00 – Inizia il Solenne Pontificale