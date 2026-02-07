A Teatro Bis “Alla ricerca di Re Artù”  la fiaba musicale dedicata al leggendario re bretone riscritta da Buio in Sala

- Pubblicità -

CATANIA – Sul palco di Teatro Bis all’interno del centro polifunzionale dell’Istituto Leonardo Da Vinci per la rassegna Piccoli Sguardi dell’Associazione Buio in Sala, dedicata al Teatro per le nuove generazioni, sabato 14, ore 18.00, e domenica 15 febbraio, ore 10.30, andrà in scena la fiaba musicale “Alla ricerca di Re Artù”.

La penna e la fantasia di Matilde Russo e Donato Urso autori del testo e della regia racconteranno la storia di re Artù in un modo completamente diverso da come abbiamo imparato a conoscerla.

“In questa messa in scena interattiva e coinvolgente grandi e piccini si faranno tante domande- spiegano Matilde Russo e Donato Urso che saranno anche protagonisti sulla scena insieme a Ruggero Cosentino- e rimarranno stupiti dalle tante sorprese e dalle giocose curiosità tipiche di un vero family show”.

Durante la rappresentazione gli eroi che conosciamo potrebbero diventare degli incapaci o la tavola rotonda quadrata o addirittura la regina diventare un impavido cavaliere per salvare Re Artù rapito da Meleagant, cavaliere rivale proveniente da un altro regno, il quale lo condurrà nel suo castello.

“Il plot narrativo- continuano i due registi ed autori coadiuvati dalla supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi fondatori di Buio in Sala-tra magia e tanto divertimento racconterà lo speciale viaggio della regina Ginevra, insieme al fidato e vanitoso Lancillotto, per ritrovare Artù con l’aiuto di una spada molto chiacchierona”.

In questo cammino pieno di pericoli e incontri stravaganti cosa impareranno i nostri eroi e, soprattutto, riusciranno a salvare re Artù dalle grinfie di Meleagant?

Una fiaba ricca di colpi di scena che in questo week end di programmazione regalerà tanta avventura e magia ai bimbi di tutte le età.